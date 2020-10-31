【唱作天王】林俊傑網上騷挑戰荷里活特技 占士金馬倫「數字王國」炮製虛擬JJ

▲ M.E.一出現即介紹自己，笑說自己今年是24歲獅子座，個性相當活潑。

「亞洲唱作天王」林俊傑日前舉辦了全球唯一一場演唱會《倖存者•如你》新歌首唱LIVE，這次演出除了以線上演唱會形式，舞台更結合擴增實境AR技術、4D動畫及虛擬掃描技術等高科技，讓觀眾能有如身歷其境般的一起穿梭到屬於JJ的時空！

JJ睽違三年的全新作品繼首創全球線上聽歌會，這次再度以線上形式及舉辦專輯唯一一場的《倖存者•如你》新歌首唱LIVE。演唱會耗時了三個月籌備企劃，幕後團隊更是高達百人，光是舞台就顛覆傳統，以特效建構出屬於JJ的世界！

此外，JJ這次打破固有舞台形式，更走進「聖所」，每個動線及演出過程都經過精密計算，鏡頭帶著觀眾從一樓的舞台區到辦公區，一路到八樓JJ平時做音樂的錄音室，讓許久未親眼看到JJ個人演唱會的歌迷們都直呼超過癮！

JJ更將演唱會結合高科技，除了結合擴增實境AR技術，甚至棚內舞台區使用全綠幕，透過CG特效、4D動畫，帶領大家實境般穿梭屬於JJ的超現實時空。

JJ也在演唱會宣布一個已經秘密策劃許久的大彩蛋；在演唱《交換餘生》後，一個與JJ長相幾乎完全一樣的人突然現身在鏡頭前，原來這個神似JJ的虛擬人名叫M.E.，一切源自JJ在2017年飛往美國荷里活時的巨作。

JJ在Live中說到：「從三年前開始我們在JFJ Productions開始了一個平行時空的計劃，我們要創造出平行時空的林俊傑，而這次是跟數字王國一齊打造M.E.。」

▲ M.E.進化得與真實的JJ難以分辨。

數字王國是荷里活殿堂級導演占士金馬倫（James Cameron）的後製公司，參與製作《鐵達尼號》、《復仇者聯盟》等多部荷里活電影特效，這次JJ與數字王國共同籌備下，在棚內運用先進的虛擬人掃描技術，打造了與JJ幾乎一模一樣的M.E.！

；JJ則對M.E.笑說：「好羨慕你不會老！」更邀約M.E.要不要一起唱首歌，當場讓M.E.自虧是「壞掉的CD」，並笑說：「我真的不會唱歌啦！」兩人及後更一同比心兼打功夫，互動相當有趣。而M.E.的前身其實是在2019年首度在《聖所世界巡迴演唱會》彩蛋，經過這些日子，M.E.如今進化得與真實的JJ難以分辨。