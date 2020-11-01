多名民主派議員今晨被捕    涉5月8日內會事件

▲ 陳志全到北角警署報到。

多名民主派立法會議員今晨被捕，包括民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲，工黨張超雄，拒絕延任的前立法會議員朱凱廸和陳志全亦被捕。據悉，與5月8日立法會內務委員會事件有關

民主黨社交平台表示，3人被捕涉及立法會特權條例及5月8日內會事件。

張超雄社交網站稱，警方約於今晨7時左右上門拘捕，與5月8日立法會內務委員會會議有關。

陳志全在社交平台稱，他被控3項罪名，有關立法會特權條例，以及5月8日內會事件。他被帶往北角警署。

朱凱廸的社交平台則稱，今晨7時多有警察上門拘捕，同樣涉及5月8日內會事件。

另外，工黨主席郭永健在社交網站稱，收到警察電話，表示會拘捕他，罪名為今年5 月8日內會中，藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務。被帶往公主道紅磡警署。

今年5月8日，內會因遲遲未能選出正、副主席，原主席李慧琼稱參考「外界法律意見」，於當日下午召開特別會議，並由其主持，民主派質疑她越權開會。

當時，民主派議員包圍主席台抗議，建制派議員及立法會保安亦同時包圍主席台。李慧琼在混亂中宣布會議開始，民主派議員繼續包圍主席台及叫口號，李慧琼隨後驅逐多名民主派議員離開會議廳，尹兆堅在混亂中受傷，需要用擔架床抬離。而工聯會郭偉強亦將陳志全拉倒在地，其後遭陳志全私人檢控。

記者：林曉君