【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年

▲ 夫婦恩愛20年。

婚禮上那句「我會永遠愛你，無論貧窮還是疾病...」的誓言，曾感動過無數人，但真正履行誓言的又有多少人？台灣夫婦62歲的姚惠麗和70歲的施中政卻用行動給予最真摯的答案，姚惠麗年輕時遇到意外被燒傷，臉部嚴重毀容，施中政卻毫不理會世俗人的眼光，一見鍾情愛上了她的內在美，更將她當成電影中的公主細心呵護寵愛20年。

綜合台灣三立新聞網的報道，62歲的姚惠麗年輕時貌美如花，卻因一場意外嚴重燒傷，臉部嚴重毀容，左眼也失去視力。姚惠麗經歷痛楚後，當時是單親媽媽的她，為了父母及3個子女堅強地活下來，她住院期間沒有流過一滴眼淚，直至出院後第一次見到子女，見到子女被她的樣子嚇怕躲起來，她才忍不住落淚，更令她畢生難忘。

為了三個年幼的孩子，為了報答父母傾盡身家救回她性命，姚惠麗重新嘗試投入職場，她仍記得自己第一次外出找工作時，爸爸拉著她的手懇求她不要去，說「妳跟爸爸回家，爸爸絕對養妳一輩子」，但幸運的是她遇上好老闆，第一次應徵便獲聘，更一做便做了18年，直至工廠倒閉。

她的第二份工作是在餐廳工作，令她遇上了現時的丈夫施中政，再次改變了人生。施中政甜蜜地回憶，他第一次見到太太，已經被她深深地吸引住，

我看她在跟人家對談，都很活潑，而且工作能力也很好，我就覺得她很不錯，畢竟一般女生如果像她受傷成這樣，很難可以這麼樂觀的，但她卻那麼勇敢、那麼活潑，我就覺得，可以追一下喔！

施中政不理會朋友的眼光，決心追求姚惠麗，他更奉行「外母政策」，從姚惠麗的媽媽入手，跟姚媽媽強調自己會好好照顧她，更主動邀約約會。經過相處後，姚惠麗也發現施大哥是個憨厚、老實的好人，「我很喜歡被他照顧，我覺得很幸福，施大哥也覺得照顧別人很幸福。」

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將太太當公主寵愛20年

兩個人結婚後經常外出活動，面對旁人不解的眼光，施中政從當初惡狠狠地回應，變回完全忽視旁人的眼光，從他的個人facebook上可以見到，二人經常上山下海，恩愛非常。

我捧著她的臉，我就覺得很幸福啊，這麼可愛，又這樣澎澎的…

姚惠麗也經常出席不同的場合，用自己的個人經歷鼓勵同路人重新站起來，即使身體有障礙也可以勇敢去追求愛情。

他真的超浪漫的！他都把我塑造成電影裡的女主角。

責任編輯：王明芳