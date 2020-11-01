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【林子博喪妻】為愛妻董燕君「回魂」準備祭品　子博念亡妻：聞到太太的香氣

娛樂 10:38 2020/11/01

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林子博太太董燕君昨晚「回魂」。

前TVB娛樂主播林子博太太董燕君（Shirley）上月底不敵癌魔離世。根據中國人的傳統習俗，昨晚（10月31日）是林太的回魂夜，林子博在客廳放置了為太太準備好的祭品。

之後，林子博回房間迴避，他寫道：

昨晚萬聖節，街上很多裝扮了的市民，不時在討論去那個地方最有氣氛。
我心想來我家吧！應該是最有氣氛的。因為根據中式傳統，昨晚是我的太太的回魂夜。
晚上準備好祭品後，吉時便回睡房迴避。
雖然半夜醒來，曾經很想去洗手間！但最終都忍着不出房門，不是因為我害怕，而是我知道......
看不見～我會因失望沒踫上！
看見了～我會因失聲而痛哭！
經過一晚，今早出房門看着家𥚃沒什麼發現，唯一發現是～走進太太睡房時，很清晰聞到太太的香氣。
Shirley～I miss you so much！

【林子博喪妻】深宵緬懷一家四口溫馨用餐　子博緊記亡妻董燕君叮囑：要齊齊整整地吃飯【有片】

林子博為太太準備祭品。（取自林子博facebook）

林太遺愛人間

林子博太太董燕君（Shirley）去年不幸確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，她一直敢勇與癌魔搏鬥，可惜至在10月21日不敵癌魔離世。

Shirley臨終前承諾要捐出身體器官，而林太的眼角膜早前已成功移植予有需要人士。

林子博夫婦育有一女一子，現在分別15歲、11歲。（取自林子博facebook）

此外，林子博亦把太太生前所用的傷健醫療用品捐出，把愛延續。

林太將於本月13日在萬國殯儀館設靈，翌日出殯。

撰文 : TOPick柴犬出動

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