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【新冠肺炎】追蹤程式「安心出行」屬自願參與　張建宗：出行記錄不會備存到任何其他系統

社會 10:43 2020/11/01

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張建宗指具感染風險通知的流動應用程式「安心出行」屬自願參與。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（1日）發表網誌，指政府正準備推出命名「安心出行」的感染風險通知流動應用程式，並會率先在政府場所試行，然後逐步擴大使用範圍，令抗疫工作更加順暢。

政府將推出紀錄市民行蹤app名為「安心出行」　場所出現感染個案用戶會接獲通知　

他提到「安心出行」的目的是以電子方式便利市民養成記錄出行的習慣，令衞生防護中心追蹤確診人士接觸者的工作更為有效，利用科技支援抗疫工作。

市民免費下載流動應用程式後，在進入參與計劃的場所時，可透過掃描場所張貼的二維碼作出行記錄，儲存在自己的流動電話應用程式內。當個別場所出現確診個案，如用戶曾與確診者於相若時間到訪有關場所，應用程式會向用戶發出通知及健康建議，從而讓他們知悉感染風險。

張建宗說，理解市民重視保障個人私隱，故「安心出行」流動應用程式是自願參與、自主作記錄，出行記錄只會加密存放於用戶的個人流動電話內，不會備存到任何政府或其他系統。資科辦正與不同部門合作，積極向包括餐飲、卡拉OK、健身中心及的士等業界介紹應用程式，鼓勵更多界別參與。

他續表示政府，現正籌備於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂設立檢測中心，以及在疫情相對較平穩時提供價格較相宜的自費檢測服務，社區檢測中心初步為期三個月，由承辦商安排人員負責營運。當局會盡快落實計劃，相關承辦商的採購程序正在進行中。

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責任編輯：郭家穎

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