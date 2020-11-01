【流感疫苗】台灣再現接種流感疫苗後不適個案　55歲婦人失嗅覺四肢麻痺留醫ICU

▲ 台灣再現接種流感疫苗後不適個案。

隨着踏入流感高峰期，各地都陸續安排民眾接種流感疫苗。不過，台灣繼早前一名台中男子在接種流感疫苗後，被診斷患上「格林-巴利症候群」後，基隆一名55歲的婦人亦在接種疫苗後，出現四肢麻痺、味覺喪失，疑患上同類症狀。

台灣流感疫苗不良反應創近4年新高

據台灣疾管署副署長莊人祥表示，該名婦女在接種流感疫苗9天後，四肢突然發麻，且有味覺喪失症狀，其後更陸續出現吞嚥困難、無法進食等症狀，目前正在深切治療部留醫。院方初步懷疑女士出現「格林-巴利症候群」（或稱吉巴氏綜合症/急性多發性神經炎）。

莊人祥強調，多數研究都顯示，流感疫苗和此疾病沒有相關，僅少數研究顯示有微小相關。另根據健保統計資料顯示，全台每周平均新確診約9宗「格林-巴利症候群」個案，是否和疫苗有關仍需進一步檢測排除。

據早前報道，台中市一名51歲男子早前接種流感疫苗10天後，陸續出現手腳麻痺、聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸急促等症狀，需送院治理，被診斷為罹患「格林-巴利症候群」。莊人祥指出，兩宗個案所接種的疫苗廠牌均為賽諾菲，但兩者的施打批號並不同。

值得注意的是，2019年全台流感疫苗不良反應通報為118宗、2018年為193宗、2017年為134宗，但今年截至目前已共205宗，創下近4年來通報量新高。

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「格林-巴利症候群」4大病徵

根據香港瑪麗醫院大口環根德公爵夫人兒童醫院網站的資料，患有「格林-巴利症候群」會出現以下特徵：

下肢對稱的肌肉無力和感到刺痛，這迅速蔓延至手臂和上身。

肌肉無力的情況也有不同，可以是很輕微，亦可以很嚴重至全身癱瘓。

在嚴重的情況下，它會影響呼吸，血壓或心臟速率調節，因此被認為是重要的急症。

患有格林-巴利症候群的兒童中，除了肌肉無力，疼痛也是一個經常出現的症狀。即使是最嚴重患者，他們大部份都能有良好的康復，亦有些人會繼續有某程定的肌肉無力。

香港大學內科學系腦內科教授張德輝早年曾指，因任何原因併發「格林-巴利症候群」的患者，有2成需深切治療，死亡率亦達1成，相反亦有7成患者經治療後可如常生活，復原時間長達數個月。他又指：「如已令肌肉萎縮，就未必能夠逆轉，長遠都會有乏力、麻痺情況。」

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責任編輯:羅嘉欣