【新冠肺炎】港大深圳醫院助居粵港人覆診計劃　盧寵茂料港府月初公布細節

▲ （經濟日報資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，很多居廣東省的醫管局病人未能回港覆診，港府擬安排有關人士在港大深圳醫院覆診。香港大學深圳醫院院長盧寵茂表示，

正與港府商討為居於廣東省的醫管局病人在港大深圳醫院覆診事宜，預料當局會本月初公布有關細節。

盧寵茂今早（1日）接受電台節目時指出，港大深圳醫院的內地醫生會抱持香港的醫療理念為病人作醫療，相信有關內地醫生水平與香港醫生接近。另外，有關藥物是在內地生產及製造，品質亦有保證。

至於補助方面，他指出計劃只會為已在香港醫管局覆診的個案提供補助，內地港人不能同時接受計劃補助及使用醫療券，計劃亦只可就已預約的專科覆診，如患者在診治期間發現有其他疾病則需自行支付治療費用。

他又提到，港大深圳醫院每日會為到內地的中港司機做病毒檢測，平均每日處理1500個樣本，高峰期處理高達2300個樣本，可達到6小時內完成的服務時限，費用約175元。



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩