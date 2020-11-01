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【星二代】任達華15歲愛女擁42吋長腿　名模媽透露一個秘訣養成驕人身高

親子 11:40 2020/11/01

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琦琦透露女兒長高的秘訣。

任達華和琦琦的女兒任晴佳（Ella），年僅15歲身高已達1.8米，而且五官精緻，成為模特兒界的寵兒，不時登上時尚雜誌封面。而近日媽媽琦琦就在公開直播中透露，女兒年紀輕輕就擁有令人稱羨身材的秘訣。

180cm的身高令人稱羨。（Ella IG圖片）

星二代Ella盡得父母的優良遺傳，擁有一對42吋長腿，她不時在Instagram大曬長腿照片，天生就是副模特兒的身材。

與媽媽琦琦一起拍廣告。（Ella IG圖片）

充足睡眠助長高

而琦琦近日在一次公開直播中，透露了女兒長高的秘訣。她表示，自己與丈夫任達華都熱愛運動，而且雖然會喝酒，但非常節制，從沒喝到「斷片」。而女兒能擁有1.8米傲人身高，最主要原因是擁有充足的睡眠，幾乎每晚9時就準時上床睡覺，相信女兒是因為這樣的良好習慣，養成了令人羨慕的身高和好膚質。

    點擊圖片放大
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近年，Ella被不少品牌相中，拍攝了很多廣告。不過，任達華在過往的訪問中也表示，不希望女兒長大後拍電影，只希望她每天都漂漂亮亮就可以，但最怕是女兒有公主病，因此會經常親自教育。

Ella幼時曾到片場探爸爸班。（Ella IG圖片）

作為星二代，Ella的一舉一動受到外界關注，不過她指父母從小便著她別在意別人的目光和說話，做回自己便好，因而她未有覺得成為星二代是一種壓力。現已赴外地升學的Ella暫時以學業為重，並表示會學習父母般要非常努力及專注以應付考試。

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責任編輯：王明芳

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