模擬電視廣播將於30日後終止 政府籲5.8萬家庭換數碼廣播設備
本港將由今年12月1日零時零分起實施全面數碼電視廣播。商務及經濟發展局發言人今日（1日）呼籲仍正使用模擬電視的住戶立刻行動，加裝數碼電視機頂盒或轉用數碼電視機，否則今年12月1日零時零分實施全面數碼電視廣播後，將無法收看本地免費電視節目。
根據最新的調查結果，截至今年10月，全港9成半家庭已收看數碼電視，只有約2.2%住戶，即約5.8萬戶仍然使用模擬電視，當中只有少於1成住戶表示因經濟原因而尚未轉看數碼電視。
發言人表示，市面有多種數碼電視接收器材供消費者選購，基本型號由數百至千多元不等。有需要的住戶亦可申請「關愛基金數碼電視援助計劃」。香港社會服務聯會負責推行援助計劃，申請手續簡便，正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無須再經過資產審查便可提出申請。社聯至今已收到超過19,700宗申請，當中超過16,200個住戶已獲安排安裝數碼電視接收器材。
合資格的申請人可選擇安裝數碼機頂盒、24吋數碼電視機或32吋數碼電視機其中一款數碼電視接收器材。在收妥申請後的八個星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝和即時回收舊模擬電視機服務。由於模擬電視廣播將於30日後終止，發言人呼籲合資格的住戶盡速遞交申請，否則有機會未能趕及在12月1日前完成處理申請和安排送貨。
計劃申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁（digitaltv.hkcss.org.hk）下載。計劃會推行至2021年7月15日，詳情可瀏覽計劃網頁或致電2922-9230查詢。
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責任編輯：郭詩詩