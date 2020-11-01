本港車齡第二大313號火車卡登鐵路博物館　成本地運送文物歷史上最大型陸路運輸

香港鐵路博物館早前完成更新及改善工程，其中最受矚目的莫過於新展品313號火車卡。這輛火車卡具有近百年歷史，文物修復辦事處費了一番工夫讓它回復昔日光采，並與多個政府部門合作，從陸路運送它到博物館，過程充滿挑戰。

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文物修復辦事處館長謝志遠指，這次運送313號車卡，是香港的博物館運送文物歷史上最大型陸路運輸，因313號火車卡長近20米；高四、五米；重量32噸；長度相等於近兩輛雙層巴士。而運輸過程中，要仔細考慮路面每個彎位夠不夠用以轉向、街道夠不夠闊，整個過程要進行不少風險評估，才能訂出運輸方案。

▲ 文物修復辦事處館長謝志遠指，這次運送313號車卡，是香港的博物館運送文物歷史上最大型陸路運輸。（《政府新聞網》影片）

他續提到，這火車卡是本港車齡第二大的火車卡，1921年投入服務，主要行駛當年九廣鐵路尖沙咀至羅湖段，見證兩個蒸氣機車及柴油電動機車兩個不同動力年代。其退役後一直在戶外地方存放，已存放十多年，狀況不太穩定，車上有很多鏽蝕，故要進行大量修復工作。他說，

相信很多年長巿民也許都曾坐過該車卡，通過該車卡，可隔代與孫兒介紹從前發生的人和事，相信這是很好的集體回憶。

313號火車卡會在鐵路博物館永久展示，但因疫情關係巿民暫時不可進入車廂，詳情請留意博物館公布。

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責任編輯：郭家穎



