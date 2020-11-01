【校園欺凌】13歲中學女生被掌摑及化寶爐笠頭 警方拘4名疑涉案同校女生

▲ 警方拘捕4名涉案女生。

本港網上流傳一段校園欺凌影片，一名身穿藍色校服裙的女生，疑似拒絕借錢給同學，被女同學推到樓梯間欺凌，更慘被同學粗口問候及掌摑。警方昨日以昨日拘捕4名年齡介乎13至15歲的少女，拘捕4名年齡介乎13至15歲的少女，其中兩名年齡分別14至15歲女童已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到，另外兩名被捕女童正被扣留調查。

網上流傳的片段可見，欺凌者疑不滿曾向女生借100元遭到拒絕，事後卻見到女生在網吧中消遣，質疑女生有錢但特意不借錢，因此特意教訓女生。短短40秒的短片中，被欺凌的女生不但被大力掌摑，更被粗口問候，女生被掌摑後臉部出現紅腫。

旺角警區刑事調查隊督察陳浩軒表示，警方於10月30日晚上接獲一名13歲女生、在家人陪同下報警，指於10月29日早上及下午，先後在旺角區一中學及甘霖街一住宅大廈梯間，被幾名同學圍打及欺凌，導致身上有多個地方紅腫及擦傷，她其後自行前往廣華醫院求醫。

陳浩軒指，警方已拘捕4名涉案少女，年輕介乎13至15歲，4人與受害人讀同一中學，其中兩人與受害人同一個年級，另外兩人則較高年級。案中原因不涉及金錢問題，而是受害人稍早前乘車時，與其中一名同學發生言語摩擦，言語中更有侮辱性說話，引致欺凌事件。

陳續稱，受害女生除了被掌摑及腳踢，也有涉案人士要求受害人下跪，及以化寶爐笠頭等。

責任編輯：王明芳