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【旅遊氣泡】港府本月與新加坡建立「航空旅遊氣泡」　邱騰華冀「月中買飛、月底成行」

社會 11:44 2020/11/01

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商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，本港旅客數字跌至谷底，旅遊業界料年底會裁員6000至8000人。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，當局正就建立「航空旅遊氣泡」與新加坡商討有關事宜，希望市民可以在「月中買飛，月底成行」。

邱騰華今（1日）早接受電視節目訪問時指，由去年年底至今本港遊客數字已經跌至谷底，任何行業面對如此大的壓力下都不能維持下去，而今年取消旅遊登記的旅行社與去年差不多，形容旅遊業界捱到今日已經「好難得」。他稱，港府已先後推出三輪支援措施，投入超過20億元，協助1700間旅行社、2.3萬名從業員。

港府將於11月與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，他指出旅遊氣泡不只是與一個國家或地方，而是希望全球任何地方，只要是疫情受控都希望可以開通，由於新加坡的疫情受控，其管控、醫療設備及公共衞生等都很高，故為第一個與本港建立航空旅遊氣泡的地方。當局亦正就有關事宜作出討論，包括如何做檢疫以及航空公司安排的具體行程等，希望市民可以在「月中買飛，月底成行」。

他又透露旅遊氣泡實行初期，每日會有最少一班專機往返兩地，及後可以按疫情發展增加航班數目。至於與其他國家建立旅遊氣泡方面，當局與其他國家如日本、韓國等地討論時，會審視當地的疫情情況，而其他具體檢疫安排亦要考慮。他指，從香港立場來說不會考慮有關人士來港的原因，有關工作亦不會以時間表先行，而是防疫及安全，以及建立雙方同意的機制，適時減少或停止兩地來往等，當局亦會視乎本港與新加坡「航空旅遊氣泡」的做法再考慮將有關計劃擴展至其他地方。

被問對有專家指出冬季的疫情可能會更加嚴重，屆時通關的機會是不是更渺茫，邱騰華就稱如果本港做好防疫及檢測時，或可在兩個高峰期間會「有部分空間」，強調當局不會放棄任何在防疫的前提下恢復經濟，又相信在有管理的情況下及增加檢測下，港府會尋求有這個空間恢復經濟。

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記者：郭詩詩

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