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啟德發展計劃引進「矩形隧道鑽挖機」技術進行工程　以全機械操作免除人手挖掘

社會 11:32 2020/11/01

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發展局局長黃偉綸介紹土木工程拓展署應用嶄新技術。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸今日（1日）發表網誌指，土拓署於啟德發展計劃中，正興建一條行人隧道，連接承啟道與彩虹邨，該工程首次引進嶄新的「矩形隧道鑽挖機」技術，提高施工安全和效率。新技術以全機械操作，免除人手挖掘，提升施工安全。

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土拓署東拓展處處長梁中立指，隧道要在天橋樁柱之間穿插，不可影響其地基結構，亦要與多個主要地下設施，包括大型雨水箱渠、區域製冷系統管道、大口徑污水渠和食水管、高壓電纜等擦身而過，故工程充滿挑戰。傳統一邊安裝臨時支撐，一邊現場挖掘的施工方案，附帶風險較高。「矩形隧道鑽挖機」技術以全機械操作，免除人手挖掘，提升施工安全，亦改善工作環境，更有效減低挖掘工程對周邊設施的影響；加上隧道組件均是場外預製，故質量和效率皆有所提高，並節省了建造工程所需的時間。

土拓署高級工程師朱致康說，整個隧道建造系統配備電腦化控制，鑽挖機的主刀盤及四個輔助刀盤的轉速、液壓系統的推進速度、方向定位、土壓平衡等均是實時全程監控，避免在鑽挖過程中出現水土流失的情況，保障周邊設施不受鑽挖影響。隧道由92件組件拼合而成，每件重約30噸。土拓署在工地毗鄰的沐安街設置工場預製組件，既方便運送，亦有助提升生產效率和質量。

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責任編輯：郭家穎

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