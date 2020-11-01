【KO暗瘡】女生常用產品或「爆瘡」元兇　藥劑師拆解易誘發暗瘡日用品

▲ 台灣藥劑師廖偉呈近日分享指，原來一些常見的日用品都可能是導致暗瘡出現的元兇，當中不乏女士愛用的化妝用品，包括氣墊粉餅、卸妝油及護髮油等。

對於不少愛美的女士而言，暗瘡可算是其中一個飽受困擾的煩惱。而台灣藥劑師廖偉呈近日分享指，原來一些常見的日用品都可能是導致暗瘡出現的元兇，當中不乏女士愛用的化妝用品，包括氣墊粉餅、卸妝油及護髮油等。

氣墊粉餅

廖偉呈藥劑師指，氣墊粉餅是不少女士化妝的必備產品，早上出門前上妝、下午餐後及晚上聚會再補妝，由於粉撲本身容易累積灰塵、細菌，當女士頻繁以粉撲反覆沾染臉部時，恐會導致暗瘡出現。

此外，如果氣墊粉餅的質地濕潤，再搭配廣口型的容器就會更容易成為細菌滋生的溫床，因此他建議女士可改用質地乾燥的粉餅或選擇瓶口不大、不會重複沾染的粉底液，同時注意粉撲的衞生與清潔，就可減少因細菌滋生而長暗瘡的狀況。

卸妝油

廖偉呈藥劑師表示，許多女士在卸除妝容時都會選擇使用卸妝油，但若未將卸妝油清洗乾淨可能造成過多油脂殘留在皮膚上，反而造成痘痘肌與細菌滋長的溫床。他提醒，女士在使用卸妝油時，除了一定要把臉洗乾淨之外，使用前最好留意是否含有IPM、IPP等人工合成脂成分，這種成份較容易刺激皮膚，也可能影響膚質的穩定度。

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護髮油

廖偉呈藥劑師提醒，長髮、捲髮的女生在洗髮後可能會習慣在髮尾上抹上一些護髮油，但需注意睡眠時髮尾油脂可能會沾染到臉部，造成額頭、臉頰冒暗瘡的情況。

含氟牙膏

廖偉呈藥劑師指，含氟牙膏能有助抗蛀牙，但「氟」這種鹵素類的元素有可能在皮膚上產生暗瘡。若下巴經常長暗瘡的人士，不妨可以試試將含氟牙膏改成低氟、無氟牙膏，以觀察「氟」是否其導致生暗瘡的因素之一。

高蛋白產品

廖偉呈藥師解釋，高蛋白產品中的乳清蛋白會使 IGF-1（類胰島素生長因子）濃度增加，會連帶增加雄性素及皮脂的合成，故可能導致某些人因而長暗瘡；同理，牛奶中含有的酪蛋白與乳清蛋白也可能導致頻繁暗瘡的原因之一。因此，若有不明原因長暗瘡的人士，不妨可嘗試暫停攝取乳製品、高蛋白產品，改吃一般肉類、雞蛋、豆類等以滿足身體蛋白質所需，以觀察痘痘肌是否有所改善。

然而，廖偉呈藥師也提醒，暗瘡生長的因素眾多，除了油脂、細菌、特定成分之外，亦可能是因為壓力、荷爾蒙變化所引起，因此上述幾項可作為民眾日常改善之道，但若痘痘肌發炎狀況嚴重者，仍建議可積極諮詢醫生的治療方針，搭配用藥治療亦有助改善膚況。

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責任編輯:羅嘉欣