【方太世界】方任利莎當年獨力湊大子女　煮出精彩五味人生：想再主持節目

▲ 方太有興趣再做烹飪節目。

多年來，出現過很多烹飪節目主持有很多，比如肥媽、鼎爺、李錦聯、May姐、三姐...，不過相信資深的電視迷都公認當年麗的/亞視「方太」方任利莎主持的烹飪節目，才是真真正正的經典。

現在已86歲的方太仍十分貼近潮流，開設個人社交平台外，近日還透過ZOOM接受新加坡電台的越洋訪問，從中可見方太精神不錯，滿面笑容。

早已是新加坡公民的方太，近年一直香港及新加坡兩邊飛，不過她為方便照顧生活在新加坡的細孫仔，決定搬到當地定居，原計劃在今年5月起行，可是因為疫情一直未有動身。

她在訪問中表示，將來住在新加坡後，希望有機會再當烹飪節目主持。

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▲ 方太透露，並孻女盡得她的廚藝。（取自方太facebook）

方太想再主持節目

在70年代起，方太加入麗的電視婦女節目《下午茶》主持烹飪節目，大受歡迎。

方太並寫書教烹飪，而且在80年代更推出家庭雜誌《方太世界》。直至2000年後，她才逐漸淡出香港電視主持工作。

她烹飪節目所教的，一向十分貼地、實用，因此深得家庭主婦歡迎。因為她表示，自己教烹飪選的食材都是生活日常所用，因為山珍海味不會在家中煮，大多在酒家吃。

用平凡食材烹出美食，而方太本身也在這五味人生內，於酸苦之中煮出甜美。

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方太豁達面對逆境

其實方太本出身上海官宦之家，父親是國民大總統的得力愛將，有三位太太，而方太的媽媽排第三，可是在方太小時候已離世，因此在家常受欺負，而且她14歲左右家道中落，舉家遷到香港避難。她為逃出這大家庭，於是她未滿18歲選擇早婚。

可是卻嫁錯郎，丈夫是個對家庭不負責任的圖人，於是方太要力養大5名子女，做家務外還要賺錢幫補家計，也可能因此，導致後來的椎骨發炎。

幾年前，她先後接受脊椎骨發炎治療及白內障手術，不過永不言休的她偶爾仍在新加坡電視台教煮餸，並繼續撰寫烹飪書。

方太曾講及白內障手術時稱：「（白內障）手術後發現臉上太多皺紋，做人還是不要看得太清楚會比較好，我希望這些皺紋代表智慧，並非我的歲月留痕。」可見方太為人豁達幽默，以及有智慧。

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方太在1982年與丈夫離婚，，只是「方太」名字早深入人心，所以一直照用，她曾稱：「名字只是代號，加上我還是方家孩子的媽媽，這樣比較尊重他們。」

一如方太以家常食材煮出無數美食，艱困際遭也可扭轉乾坤，正如她曾向TOPick以食材比喻人生所言：「人生和食材相似，生為鮑參翅肚雖名貴，烹調不得法難以入口，青菜蘿蔔平價不被珍惜，只要烹調有法可口又營養。」