【不堪壓力】獨力照顧9旬祖母被言語侮辱 22歲孫女不堪壓力毛巾塞嘴釀悲劇

▲ 孫女不堪壓力，失手殺害祖母。

日本一名22歲幼稚園老師，因不堪工作壓力及獨自照顧9旬祖母受到言語刺激，雙重壓力下用毛巾將祖母焗死。幼稚園女教師案發後主動自首，當地法院今年10月20日判處其入獄3年，但緩刑5年。

綜合日本傳媒報道，日本神戶縣22歲被告松原朱音，於去年4月開始任職幼稚園教師，今年5月她應家人要求與90歲祖母同住，過上早上上班、晚上獨自照顧祖母的生活。直至去年10月8日，被告在為祖母擦身時，受到祖母的言語刺激，加上疑因工作壓力過大，加上受祖母言語刺激，盛怒之下以濕毛巾掩蓋對方口鼻引致窒息死亡。

松原朱音的代表律師表示，被告承受工作壓力與照顧祖母的壓力，經常無法安穩入睡，曾經向親戚求救卻被斷然回絕，如此持續了5個月後，才在精神耗弱的狀況下犯下逆倫慘案，當時行動是「想讓死者收聲」。當松原朱音事後回過神來，一度企圖自殺卻不成，主動向警方自首。

案件背後更隱藏家庭悲劇，原來松原朱音的母親在她幼年的時候離世，她曾經被送到兒童照顧機構，祖母不忍心接回照顧，更買鋼琴給孫女學習，幫孫女實現成為幼稚園老師的夢想。但祖母對孫女極為嚴格並多次打罵，她甚至為此兩度自殺未遂，故於去年得悉要獨力照顧對方時身心倍感壓力。

與此同時，松原朱音的祖母有3個子女（松原朱音的伯父、爸爸，與姑姑），都居住在距離祖母家徒步5分鐘可到的地方，但卻不願照顧。

案件近日當地審理，辯方律師指被告與祖母關係不佳，長年被對方責罵導致壓力累積，以犯案時處於極度精神虛弱狀態為由要求減刑。當地法院今年10月20日確定判處松原朱音3年徒刑，緩刑5年。

據悉，松原朱音已找到了新住所，但無法重回到幼兒園，現時做兼職改過自新。

責任編輯：王明芳