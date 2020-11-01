【童工悲劇】為賺錢讀書當保母長期受虐　8歲女童不慎放走鸚鵡慘被僱主打死

▲ 8歲女童被僱主活活打死。

童工問題違反兒童權益，然而仍有不少落後地區的兒童被無理剝削。巴基斯坦早前發生一宗悲劇，有8歲女童為賺錢讀書，受僱於一戶中產人家當保母，然而女童長期受虐，有一次不慎把僱主的昂貴鸚鵡放走，僱主一怒之下竟將女童毆打致死。事件觸發連串熱論，盼巴基斯坦能正視未成年人遭剝削的問題和訂立童工法。

據外媒報道，事發於今年5月31日，巴基斯坦8歲女童Zahra Shah，在昏迷的情況下被送往一家私家醫院，隨即入住深切治療部，並需以呼吸機協助呼吸，可惜翌日女童仍傷重身亡。醫生發現，女童的臉部、手部、肋骨和大小腿都滿布傷痕。更令人不安的是，她生前有被性侵的跡象，醫生於是報警。

不慎放走鸚鵡遭打死

來自清貧家庭的Zahra Shah，今年初起受僱於從事買賣鳥類的Hassan Siddiqui夫婦，協助照顧他們的兒子，Hassan承諾會支付她的學費。經警方調查，Zahra在事發當日清潔鳥籠時，不慎將僱主飼養的2隻昂貴鸚鵡放走，僱主非常生氣，毆打女童發洩，最終令女童傷重不治。

據Zahra的鄰居表示，知道Hassan曾多次強姦Zahra，警方亦指，Hassan踢傷了女童的私處，她生前長期受虐，全身都是瘀傷，並且不斷流血。目前涉事僱主夫婦已被捕，被指控謀殺、企圖謀殺和強姦。

盼正視兒童權益

根據國際勞工組織的數據，巴基斯坦有約850萬人受僱為家庭傭工，當中包括許多兒童，雖然僱用15歲以下的人是違法，但這仍是非常普遍的做法。而Zahra的悲劇引發網上熱論，不少網民都紛紛要求為女童伸張正義，並呼籲禁止童工，避免更多兒童受虐待和剝削。有畫家畫上一幅小女童被困籠中的畫作，悼念Zahra。

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責任編輯：王明芳