【白衣天使】伯伯入院失自理能力不能進食 瑪嘉烈男醫士細心一口一口餵食

▲ 年輕男護士細心為伯伯餵飯。

本港醫療系統壓力大，但很多醫護人員不忘初心，盡力為市民提供最好的服務。最近有市民在醫院，親眼目睹一名入院的伯伯，因失去自理能力不懂自行進食，一名男護士細心一口一口餵食，餵食完後再用針筒餵水，大讚醫護人員值得表揚。

該名市民在社交群組上發帖，並附上其拍攝的相片，從圖中可見，一名戴眼鏡的年輕男護士，細心照顧一名睡在病床上的伯伯，伯伯身體虛弱，不能動彈。該名市民表示，伯伯是從老人院送到瑪嘉烈醫院，自己不會吃飯也不善於表達，

今天在瑪嘉烈醫院睇到一幕很值得贊掦的醫護人員，話說一位老人家從老人院送來的，不會自己吃飯也不善于表達，吃飯時間她自己也不吃，等到粥稍涼，有一位護士哥哥很有耐心的一口一口餵，老人家有時咳，有時吐出來，護士哥哥幫佢抹乾淨，再餵吃完再用針筒餵水。左右病人都說難得有這樣的醫護人員！

該名市民更表示，伯伯有時咳嗽，將食物吐出來，護士哥哥擦乾淨後再餵食，餵完粥後再細心用針筒餵水，並指周圍的病人都大讚醫護人員的細心值得表揚。

雖然有人留言表示，為病人餵食是護士的責任，但更多人表示香港的醫療系統壓力大，有時一名護士需要照顧多名病人，都呼籲市民與醫護人員要互相體諒。

責任編輯：王明芳