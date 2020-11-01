【枉為人母】狠母縱容男友肆意虐待親女　6歲女童全身多處骨折曾被鐵鉗拔牙

▲ 遼寧撫順一名6歲女童自今年初開始跟隨早已離異的生母與其男友居住時，卻慘遭兩人百般虐待長達3個月。

虎毒亦尚且不吃兒，遼寧撫順一名乖巧可愛的6歲女童小雨，自今年初開始跟隨早已離異的生母與其男友居住時，卻慘遭兩人百般虐待長達3個月，當中包括曾被煙頭灼傷、曾遭熱水從頭淋下、針刺大腿、掰斷手臂等。小雨的外婆獲悉孫女慘況後大義滅親，更心痛地指:「最可恨的是拔她牙，拔下來還不讓扔，讓她吞下肚！」

年初始由生母照顧

綜合內地傳媒報道，小雨的生父是一名大貨車司機，與前妻2011年結婚，2014年小雨出生。父母離異後，小雨一直由父親撫養，直到今年元旦父親考慮到小雨上學、住房等問題，決定把女兒交到劉姓前妻手上撫養，讓女兒與母親及其男朋友陳男共同生活。

然而，小雨外婆今年5月接到女兒的電話，指小雨在洗澡時摔傷燙傷，正在醫院搶救，急需5萬元人民幣的醫藥費。但當外婆籌到錢趕到醫院時，卻被小雨的傷勢嚇壞，「可以說遍體鱗傷，有燙傷、骨折，牙齒也掉了。」

據中國醫科大學附屬盛京醫院診斷，小雨當時肋骨骨折，多發骨盆骨折，頂骨骨折，陳舊性尺骨遠端骨折，股骨頸骨折，胸椎骨折等十餘處骨折，此外還有中度燒傷，股部淺表異物（鋼針），膿毒症，創傷性硬膜外出血，重度貧血，低蛋白血症，呼吸道合胞病毒感染等。

醫院的病危通知書稱，小雨病情危重，隨時可能出現呼吸、心跳驟停等生命危險。醫生檢查時，還發現小雨大腿內側，有一根5公分的針深深刺進去，向外婆暗示孩子可能遭到虐待。

外婆大義滅親舉報女兒虐待

小雨事後透露，母親的男友曾經將她按住，以熱水澆燙，手臂也是被他掰斷、針也是他扎的，大腿裡其實有3根針，後來被媽媽拔出2根，4顆牙齒也是被其用鉗子拔掉。此外小雨還不時遭拳腳和洗衣板毆打、長時間跪洗衣板、用煙頭燙身體、逼迫吞嚥煙頭、吃貓糧、吃貓屎、不給飯吃等手段，造成體表多處損傷，且未及時送醫救治。

令人吃驚的是，當外婆要報警揭露事件時，劉女竟然傳來簡訊威脅，外婆指：「我不知道是誰在用我女兒的微信給我發消息，意思說如果被判刑，將來要拉墊背的……」暗示如果自己入獄，出獄後要找人進行報復。不過外婆還是果斷堅持報警，劉女和陳男隨即被警方逮捕。

更令人心痛的是，當外婆早前帶小雨去覆診時，醫生指小雨的股骨頭有可能壞死，如果壞死則需要更換，要等孩子成年以後才能進行手術，後續治療費用無法確切估計。此外，小雨唇尖被燒壞，毀容的程度已經難以恢復。而小雨的頭上因為燒燙傷還患上皮囊炎，一部分頭髮已經不再生長，康復手術也得成年後才能做，她的手臂也因骨折而被釘上鋼釘，早前骨折未及時就醫「長死」的部位，還需打斷重新治療。

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生母面臨10年以上刑期

小雨的父親對此心如刀割，後悔當初把孩子送到前妻手裡。孩子看病已經花去十幾萬，未來的恢復手術還要更加巨大的開支。他表示，小雨在舞蹈和乒乓球方面原本很有天賦，是個聰明的孩子。如今小雨受傷，渾身潰爛，睡覺經常手刨腳蹬地哭著驚醒，「心理受傷太深了，不知道該怎麼去幫孩子」。因牙齒缺失，小雨生活以後更會面對諸多障礙。

據遼寧必達律師事務所杜振家表示，這宗案件是他執業24年來最殘忍的案例。疑犯人涉及的罪名包括虐待罪以及故意傷害罪，其中故意傷害致人重傷或嚴重殘疾的會被處以10年以上有期徒刑，社會影響極其惡劣的也會加重對被告人的處罰。

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責任編輯:王明芳