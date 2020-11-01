【鄭俊弘結婚】何雁詩約好姊妹萬聖節開P　慶祝最後單身生日劉佩玥繼續缺席

▲ 傳何雁詩與劉佩玥姊妹情不再。

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）將於11月7日結婚，明天（11月2日）就是何雁詩的28歲生日，於是她趁昨天（10月31日）萬聖節約好姊妹陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、吳嘉熙、陳嘉寶一同Cosplay開告別單身單身派對。

身為準新娘兼壽星女的女主角何雁詩扮暴龍，她寫道：

Happy Halloween!!! 今年halloween好幸福💕慶祝halloween x birthday party x bridal shower ❤️今日同整個姊妹團慶祝左我最後一個單身的生日！係最後一年唔好切到底啦！今晚更加計劃好當日點樣玩新郎😍等我黎緊兩日可以開開心心慶祝生日❤️好感謝身邊一直替我打算的好姐妹們～你們寵我像個寶😘😘😘

穿上我夢寐以求的萬聖節outfit，連未來老公都話想朝朝起身都係見到我咁嘅樣😌我都覺得自己今日好索😌

字裡行間充感喜悅，幸福滿溢。

可是何雁詩的最後一個單身生日派對，昔日劉佩玥卻沒有現身。

【大婚日子】鄭俊弘何雁詩結婚廣告現九巴車身 準新娘Step大方回應網民負評

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

何雁詩劉佩玥陳瀅曾同居

何雁詩、劉佩玥、陳瀅因為在2015年合作劇集《四個女仔三個Bar》成為好姊妹，更一起同住。後來何雁詩搬出和男友鄭俊弘同居後，劉佩玥與陳瀅才紛紛搬出。

可是，何雁詩上月舉行的婚前派對，以及過大禮儀式，蔡思貝、陳瀅和賴慰玲等好姊妹都有獲邀出席，劉佩玥卻沒有現身。

到昨晚的萬聖節，何雁詩的最後一個單身生日派對，劉佩玥繼續缺席。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，在9月生日的劉佩玥，當時在其個人社交平台，亦不見有她與何雁詩同慶祝的合照。

何雁詩與劉佩玥之前早照例分別否認二人不和，何雁詩表示結婚當日會邀請劉佩玥出席，並解釋並不一定做結婚姊妹才是朋友。