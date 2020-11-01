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劏房租管研究工作小組今辦公眾論壇　主席梁永祥稱暫不打算討論解決方案

社會 14:43 2020/11/01

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劏房租管研究工作小組今日舉辦公眾論壇，主席梁永祥稱擔心成員未充分了解情況，暫不打算討論解決方案。（資料圖片）

「劏房」租務管制研究工作小組（工作小組）今日（1日）舉行公眾論壇，期間市民主要反映劏房居住環境惡劣、租金貴、水電費遭濫收和要求盡快落實租務管制等；亦有人質疑工作小組成員之一香港業主會會長佘慶雲有利益衝突。工作小組主席梁永祥則指，以上問題在過去的諮詢均已提及，工作小組已經知悉，會向政府反映。

梁永祥又表示，因為擔心工作小組成員未對劏房情況有充分了解，現階段故意不與成員討論政策建議，所以現時未能向公眾交代工作小組取向，希望市民信任工作小組，用最終成果衡量小組的工作。

論壇期間，發言市民除一再要求實施租務管制外，亦希望政府能提供標準租約，釐清業主維修責任。工作小組成員彭韻僖則指，不只標準租約，任何租約條款都要深入研究；她又指明日基層正面對很大壓力，但小組亦要謹慎處理工作，而成員們亦只是義工，只希望協助解決問題。

深水埗劏房租戶何先生則指，他在舊劏房單位已住2年，某日突然有自稱新業主的陌生人到訪指，「我係新業主啊，你要搬啦」，他便面臨突然的搬遷需求了。

他現時已經搬到新的劏房單位，但他表示情況較過去更加惡劣，

新屋無窗，衞生「嚇死你囉」，刷牙時個廁所有味湧出，好驚，刷完就既刻走，啲污水渠又亂駁，有味又嘈。

他希望工作小組的成員能了解他的苦況，能盡快推出租務管制，盡快為他提供協助。

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