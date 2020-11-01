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【校園欺凌】女學生遭同學掌摑踢腹欺凌　諸聖中學：感震驚及痛心

社會 15:12 2020/11/01

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聖公會諸聖中學昨日於校網刊登，就傳媒報道欺凌事件而發出的家長通告。（學校網頁截圖）

網上流傳身穿聖公會諸聖中學校服的一名女學生，在梯間遭女同學掌摑踢腹，校方昨日（10月31日）發出家長通告回應事件，對於有學生發生欺凌事件感震驚及痛心，已啟動危機處理小組跟進，強調絕不容忍及不會姑息。

聖公會諸聖中學昨日於校網刊登，就傳媒報道欺凌事件而發出的家長通告，指校方於前日（30日）下午得悉有學生發生欺凌事件，感到震驚及痛心，已即時按既定程序啟動危機處理小組作出跟進，並勸喻同學切勿再轉傳相關片段，以免造成「二次傷害」。

校方續指，由於涉事家長已報警，警方已進行調查，故不便透露詳情，強調對該等行為絕不容忍，亦不會姑息。

校方表示，一向重視同學的品德及生命教育，此刻特別關心涉事同學的情緒及所面對的壓力，適時提供支援及輔導，期望社會大眾向他們給予空間，呼籲家長如發現子女情緒受到困擾，即時聯絡校方。

警方昨日拘捕4名年齡介乎13至15歲的少女，涉嫌以襲擊至造成實際身體傷害，透露4名被捕女童與受害人就讀同一中學，其中兩人與受害人讀同一年級，另外兩人較高年級。警方指事件原因是受害人較早前，與其中一名同學乘車期間發生言語摩擦，言語間包括侮辱性說話，令各方出現情緒波動，不涉及金錢問題。受害人除了被掌摑及腳踢，也有涉案人士要求受害人下跪，以及用化寶爐笠頭等。

聖公會諸聖中學就事件發出家長通告。

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責任編輯：馮琪雅

校園欺凌 聖公會諸聖中學

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