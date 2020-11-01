【新冠肺炎】逾半港青疫下曾失業放無薪假或減薪　團體倡藉減稅鼓勵企業增兼職半職額

▲ （照片由青協提供）

新冠肺炎疫情肆虐本港逾月，衝擊社會各行業，青協「青年創研庫」研究顯示逾半受訪已離校青年疫情下曾失業、放無薪假或減薪等情況，以18歲至24歲影響最大；近4成青年認為即使疫情受控，就業情況亦不比疫前好，惟近2成青年即使面對就業困境，仍不願意從事起步職位，大部分憂慮會薪金太低。

團體倡政府向設更多兼職或半職的企業，提供稅務減免優惠，鼓勵商界增加就業機會；又提醒部分行業仍有勞動力短缺，鼓勵青年可接受培訓和進修，以適應轉變中的就業市場。

青協青年研究中心「青年創研庫」今年9月就青年疫情就業情況，訪問600名18歲至34歲已離校的年輕人，6成半人都擁大學學位或以上學歷；有四分一屬從事專業人事，其次為文書支援人員，亦有逾1成表示待業、失業及或非在職。

調查發現，自2月新冠肺炎疫情襲港以來，有55%受訪青年曾遇找不到工作、工時減少、放無薪假或減薪等情況，當中有35人更指疫情期間曾被解僱；結果進一步發現，找不到工作的情況於18歲至24歲組別的受訪青年影響最大，佔該組別受訪青年逾4成，有四分一更憂慮未來未能累積職場經驗。

面對疫情未止就業前景未明朗，有63%受訪青年擔心未來整體職位空缺會減少，其次有三分一亦憂自己從事的行業需求下降，有逾22%擔心自己的專業知識、技能追不上時代；整體有近4成受訪青年更認為疫情受控後，就業情況會較疫情前差，而只有14.8%認為會較疫前好，有逾8成認為疫後會有新行業出現。

是次調查亦顯示，即使有三分二青年認為經過是次疫情，有需要適應職場新要求，惟當中逾半不知道自己轉型方向，同時亦有逾半認為自己欠缺轉型的知識及技能，亦有17.9%受訪青年表示自己難以調整心態從事其他工作。

結果續指，有18.7%受訪青年即使面對就業困境，仍不願意從事起步職位，當中大部分因為薪金太低，其次是不想放棄本身行業的專業或經驗。

組織引述有受訪應屆畢業生指，因未有全職工作經驗，即使6月至9月中不斷搵工仍未獲聘，亦有受訪兼職活動保安員稱疫情下不少活動取消，疫情以來只工作過幾天，幾乎零收入；部分受訪者對轉職或轉行有顧慮，認為疫情反覆難以計劃未來，或心態未能作出調整，有受訪旅行社經理疫情下收入減半，但坦言較難放下心理包袱選擇轉行，接受較低職級及收入大減。

組織引述受訪學者分析，雖然現時經濟不景，部分企業仍需招聘人手，當中科技和醫療相關行業需求較大，而安老服務業、建造業等一直出現勞動力短缺，鼓勵青年在這些方面接受培訓和進修，以適應轉變中的就業市場；而本港亦有需要因應多變的人力需求，改善就業培訓機制。

青年創研庫經濟組召集人禤彥勳則認為，政府應鼓勵商界增加就業機會，向能夠增設更多兼職或半職的企業，提供稅務減免優惠；並建議青年就業服務機構推出「本地多元工作假期計劃」，提供其他行業或職位體驗，青年可視此為「休職年」（gap year），期間可獲生涯規劃輔導服務和技能培訓。

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責任編輯：陳正怡