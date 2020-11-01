【結婚困局】日打兩份工儲81萬結婚　女友父母嫌無車無樓：無法給女兒保障

▲ 未來外父外母嫌棄準女婦無車無樓，無法給女兒保障。

情侶在計劃結婚時，其中一個重要關口就是「四大長老」。台灣有一名32歲男網民近日在社交網站發文，雖然自己有300萬新台幣（約81萬港元）存款，但因無車無樓，遭未來外父外母嫌棄，認為自己無法給女友保障，令他非常困擾。

這名32歲的男網民近日在facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，他提及，今年6月時，就讀大學二年級的女友向他表示想結婚，不想等到大學畢業。男網民於是鼓起勇氣求婚，卻被對方家長嫌棄沒車、沒房，年紀又大，將來無法給女兒保障。

男網民表示，自己不算出眾，身高160厘米、體重85公斤，長相一般，而女友卻很漂亮。當初女友提出交往，他也感到很意外，畢竟女友身邊還有很多更優秀的追求者，但女友卻表示，喜歡他的人品、成熟和上進，每次吵架都讓著她，因此不想錯過這段戀情。

日打兩份工儲錢

出身基層的男網民，14歲開始工作，高中畢業後沒有繼續上大學，一直與家人同住，沒有甚麼開支，也沒有交友圈。他因工資太少，為了儲錢日打兩份工，現時有300萬新台幣存款。

是不是這個年紀一定要有房有車才能結婚？我真的不想錯過她，但是對方家庭給的壓力現在我真的負擔不起。

帖文引起不少網民熱論，紛紛表示如果女友真心想跟他在一起，一定可以克服萬難，「她已經成年了，你們倆自己做決定就好」，不過亦有人認為女友年紀太小，可以再多等數年，「女友還沒畢業，有時候出社會工作，賺點人生閱歷是件好事，不需要這麼急的定下來」、「現在讀書畢竟沒有現實壓力，只有愛情幻想，現在能面對的，結婚之後還能不能一如往常很難斷言」。

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責任編輯：王明芳