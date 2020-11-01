失業率上升　陳茂波稱打工仔環境困難

財政司司長陳茂波在網誌表示，今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，部分受疫情直接衝擊的行業，壓力更大，因此，即使整體經濟呈現改善，一般打工仔面對的環境，仍然困難。

陳茂波指出，期望整體經濟可持續改善，帶動就業市場恢復動力。不過，複雜多變的國際政治環境，加上反覆嚴峻的環球疫情，對不少經濟體都造成嚴重衝擊。根據國際貨幣基金組織十月份發表的世界經濟展望報告，除了中國以外，所有主要經濟體，今年經濟都呈現幅度不同的萎縮，預測全球經濟負增長4.4%，且復甦道路漫長而艱難。雖然明年全球經濟料有改善，預測增長5.2%，但此後動力將逐步放緩，中期而言增速將回落至3.5%。但這預測仍存在巨大的不確定性，因為這項預測乃假設各國在2022年底前，能有效控制疫情。

他更警告說，除了疫情變化外，現時金融市場估值偏高，出現與實體經濟表現背馳的現象，其後可能出現的波動，及所導致的資金流變化，將影響環球經濟，這對新興經濟體，可能造成更大的衝擊。

對於國家「十四五」計劃，他表示，國家將實施範圍更大、領域更寬、層次更高的對外開放，香港擁有遍及全球的商貿網絡，可提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，從而在國內國際雙循環的相互促進中，發揮更積極的作用。



他認為，金融是實體經濟的重要支柱，在經濟邁向高質量發展的過程中，全面及優質的金融服務非常重要。香港一直是內地企業境外融資中心，亦是國際資金進入內地市場的重要渠道。香港資本市場與內地資本市場可相互補充並相互促進。香港是離岸人民幣業務的樞紐，擁有最大的離岸人民幣資金池，處理全球七成以上的人民幣貿易結算。隨着人民幣國際化進程持續，在人民幣投資及風險管理產品方面，香港將有很大發展潛力。

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責任編輯：陳宛彤