【親情何價】逾百萬存款交給兒子 8旬父親入住老人院慨嘆：他再也沒來看我

▲ 小兒子對財產分配並不滿意，拿到錢後老父慨嘆：「他（兒子）再也沒來看過我」。

親情有時原來可比紙薄，浙江杭州一位80多歲老先生退休後本以為可安享晚年，沒想到當他把自己約100萬元人民幣的存款分給兒子後，他卻對財產的分配不滿意，再也沒前往老人院探望年邁的父親。

老先生為退休教師

據內媒《錢江晚報》報道，浙江遺囑庫與社會福利中心日前簽署戰略合作協議。當中，杭州社會福利中心主任趙胡明表示：

我們這裡時常會遇到，一些老人因為財產分割、繼承問題，一家人鬧矛盾的，有私下爭論的，有也鬧到法庭上。有時候，因為這些問題，子女後輩甚至常年不來探望老人。

當中，他就提及上述例子指該名老先生本身是一名退休的中學教師，家境殷實，育有一兒兩女。自從他與老伴上了年紀後便選擇入住福利中心養老，同時把自己的約100萬元人民幣存款分給小兒子，而自己的工資卡則由二女兒保管。

女兒漸漸亦不再探訪

然而，兒子財產分配並不滿意，拿到錢後老父慨嘆：「他（兒子）再也沒來看過我」。而獲得父親工資卡的二女兒在結婚後，則仍然會不時會買些東西來探望父親。不過趙胡明指：

但這些錢她都會從老先生的工資卡裡扣出去。探望一段時間後她便嫌麻煩，把工資卡轉交給大姐，再也不來了。

至於老先生的大女兒雖然孝順，但因為她自己身體和經濟條件不太好，本身亦已經分身乏術。曾經有一次，趙胡明給老先生的兒子打電話希望他來看看父親，但對方只在中秋節前買了點禮品，送到福利中心門口交給護理員後便轉身走了。

趙胡明感嘆：「我們希望能多給老人們普及一些關於家庭財產處理方面的知識，這樣能避免一些問題，也讓老人能安度晚年」。

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責任編輯:王明芳