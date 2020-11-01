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【新冠肺炎】胡定旭透露華昇參與社區檢測中心投標　相信屆時檢測價格可再調低

社會 16:06 2020/11/01

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，港府擬於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂，及元朗市東社區會堂設長期社區檢測中心，有望本月內提供服務。華昇診斷中心董事長胡定旭透露，華昇亦有參與是次項目投標，相信檢測價格可再調低，認為市民應盡責任檢測，包括獲豁免人士亦應過關時留樣本，以守好關口。

食衞局局長陳肇始昨日(31日)透露，長期社區檢測中心已經選定設於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂，以及元朗市東社區會堂，並大致完成招標程序，有望今個月內提供服務，讓市民自費接受新型冠狀病毒檢測。

檢測機構「華昇診斷中心」董事長胡定旭今日(1日)出席電台節目時透露，亦有參與項目的投標，又指現時私人市場檢測的費用已較5月時低，而是次檢測中心由政府提供場地，相信檢測價格可以再降低，令市民感到合理；至於檢測費能否降至400元以下，胡定旭僅表示拭目以待。

他續指，時整個採樣至有結果的檢測過程需時24小時，而公司新購入的儀器，有望將化驗時間由現時2至3小時，縮短至最快1小時，惟仍需視乎樣本採集的地點和運輸時間，才知整體時間能縮短多少。

對於日前有居中聯辦宿舍的獲豁免檢疫人士確診，身兼全國政協常委的胡定旭認為，確診者已回港多時才有病徵，未知感染源頭，認為市民應盡責任接受檢測，即使是獲豁免人士亦應於過關時留樣本，守好關口，就可以減慢疫情傳播。

他強調，深圳已無新型肺炎確診個案多時，更已見回復常態，形容「深圳旺到不得了，內循環好強勁」，認為本港倘今時今日不通關，對本港經濟有很大影響；又形容本港只有一條出路，應以「防外開內 」原則應對疫情，嚴格控制輸入個案，並盡快與內地通關，令香港可以借助內地經濟增長恢復經濟。

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責任編輯：陳正怡

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