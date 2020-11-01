教大數學及IT教育學士課程增添AI元素　與微軟研設「未來教室」提升準教師科技素養

▲ 教大學術及首席副校長李子建（左）及Microsoft香港區域科技長許遵發。（教大提供）

創新科技日漸融入中小學教學活動，香港教育大學今日（1日）與Microsoft香港簽訂合作備忘，推動不同範疇協作，包括在部分教育課程加入人工智能（AI）元素，探討建設「未來教室」等，以提升未來教師的數碼及科技素養。

教大宣布，將與Microsoft香港合作於「數學教育」及「資訊及通訊科技教育」學士課程，加入人工智能元素，另正籌辦「人工智能與教育科技」碩士課程，學生修畢課程後，將可報考Microsoft Azure雲端應用人工智能工程師的相關認證考試。

現時所有教大學士學位課程、學位教師教育深造文憑課程以及全日制高級文憑課程的學生，畢業要求包括須完成「資訊科技教育技能測試」。教大將新增兩個測試選項，包括「學生教師科技學習計畫（STEP）」及「人工智能素養培育計劃」，學生在上述兩個計劃均可利用Microsoft的學習資源及教大提供的工作坊，獲取相關科技資訊或進行實戰訓練等，完成後將獲教大頒發證書，以證明他們運用資訊科技的能力。

教大亦將與Microsoft香港探討建設不同類型的「未來教室」，以配合新世代教學需要，亦會開展多項研究項目，以普及人工智能素養及應用人工智能技術，提升素養認知及學與教的影響力和效能。

教大學術及首席副校長李子建對是次合作表示歡迎，指創新科技發展蓬勃，加速教師的專業轉型，作為教育界的變革倡導者，資訊科技成為教師必須具備的核心要素，深信是次合作將可在數碼時代下，進一步提升未來教育工作者的科技及人工智能技能，啟發更多的創新教學模式與潛能。

Microsoft香港區域科技長許遵發表示，身處第四次工業革命，需肩負重任支援教師裝備所需技能，以嶄新的科技和人工智能，應對全新教學模式的需要，十分高興能與教大合作，幫助教師重新想像如何利用未來的教育，引導學子成就更多。

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責任編輯：馮琪雅