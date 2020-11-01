【新冠肺炎】律敦治醫院一名護士為確診者抽樣本時未有穿着保護衣物　已入隔離中心觀察

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心及醫管局今日（1日）下午公布最新疫情情況。本港新增7宗確診個案，包括6宗輸入個案以及1宗本地源頭不明個案，涉及一名42歲女士。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，律敦治醫院一名護士在10月29日在隔離病房為確診者抽取樣本時，未有穿着合適保護衣物，為審慎起見以及與當局商討後，該名護士已被安排進入隔離中心觀察。

另外，截至今早9時為止，醫管局共呈報16宗懷疑個案；在過去24小時，再多7名病人康復出院，至今共5096人康復出院。現時有93名確診者在19間醫院留醫，其中9人危殆、5人嚴重，其餘79名病人情況穩定。公立醫院正使用1120張負壓病床及628間負壓病房，其使用量分別是53%和63%。.

病人情況如下：

出院病人個案編號：3791、4873、5214、5241、5303、5310、5313

危殆病人個案編號：1989、3496、4433、4706、4833、4937、5110、5185、5273

嚴重病人個案編號：4101、4746、4788、5151、5195

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責任編輯：郭詩詩