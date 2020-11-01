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【新冠肺炎】本港新增1宗感染源頭不明個案　涉及一名42歲待遣返女子

社會 16:42 2020/11/01

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本港新增1宗感染源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日(1日)新增7宗確診個案，再錄得1宗感染源頭不明個案，涉及一名42歲女子。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日召開記者會，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增一宗感染源頭不明，涉及一名42歲中國籍等待遣返女子，未知何時到港，10月28日於警方行動中因無合法居留權被捕，獲帶返旺角警署，10月30日經警署轉到青山灣入境事務中心，同日發病，及後又轉到馬頭角羈留中心。

她指，患者被捕前居塘尾道東方泛達酒店，未有外出，惟詳細行蹤仍於調查中。而10多名青山灣入境事務中心、馬頭角羈留中心及旺角警署人士需安排檢疫，其他人員如無直接接觸，亦獲派發樣本樽檢測。

有線電視證實工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，感染後未曾到公司上班，惟名同事包括一名兼職記者需檢疫隔離。詳情請見【下一頁

另外，26歲文職港女初步確診曾到梅窩Staycation，其同行男友人及15歲男親人亦初步確診：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

衞生防護中心 張竹君 劉家獻 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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