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【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊

娛樂 16:23 2020/11/01

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

「洗米華」周焯華贈「洗米嫂」陳慧玲巨型鑽戒慶生。

澳門娛樂大亨「洗米華」周焯華在昨晚（10月31日）為太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）在澳門舉行生日派對，親朋齊慶祝陳慧玲40歲生日。洗米華更在生日會上送一顆20多卡的鑽石戒給Heidi。

花錢亦花心思，周焯華十分貼心及浪漫，預先邀親朋拍攝祝賀生日的短片，並唱葉德嫻的歌曲《幸運是我》。據悉，這是洗米嫂喜歡的歌曲，所以Heidi當晚看到此片段後十分感動，不禁即場流淚。

在派對後，Heidi於社交網上載照片並留言：「幸運是我！」

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「洗米華」周焯華為太太舉行派對慶祝40歲生日。

Mandy轉當才女

周焯華於2014年曾背太太Heidi與混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）展不倫戀，對方更為洗米華誕下了2女1子。

不過，二人在2019年結束這段情，Mandy並與子女往英國居住。

本來一直生活低調的Mandy，幾個月前當上專欄作家，高調講英國生活點滴。

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洗米嫂成最強元配

Heidi陳慧玲於9月，在個人社交媒體大騷與女兒和自拍，更留言表示丈夫周焯華喜歡自己的雀斑，似是在暗中示威。

「洗米嫂」陳慧玲身為周焯華的第二任太太，她與丈夫和第一任太太所生的兒子周柏豪關係亦十分良好，跟他以朋友關係相處，又無限支持柏豪的事業發展。

而且據悉她亦甚得老爺奶奶歡心，又經常舉行家族派對和聚餐與家人聯繫感情，堪稱「最強元配夫人」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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