【新冠肺炎】有線電視工程部男員工初步確診　8名同事包括一名兼職記者需檢疫隔離

▲ 有線電視一名工程部男員工初步確診。

本港新冠肺炎疫情未止，據了解今日新增7宗確診個案，當中涉感染源頭不明個案。有線電視工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，感染後未曾到公司上班，惟曾於昨日聯同7名工程部同事及1名兼職記者接觸，被列作密切接觸者，將獲安排檢疫隔離。

有線電視證實工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，感染後未曾到公司上班。曾於昨日(31日)與染疫員工有接觸的7名工程部同事及1名兼職記者，獲列作密切接觸者需送往隔離營進行病毒檢測，直至等待檢測結果後才會安排上班。

有線電視稱，需檢疫的8名員工屬昨日下班後，於公司以外地方與初步確診的員工接觸，有線電視會立即清潔及消毒公眾地方，以保障同事安全；又強調有線電視運作一切如常，不受影響，密切留意各同事的健康狀況，及採取適當措施作進一步跟進。

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記者：陳正怡