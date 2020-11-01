【新冠肺炎】居中聯辦宿舍44歲男子為豁免檢疫人士　張竹君指料患者於本地感染機會較大

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新冠肺炎疫情持續，早前一名居北角44歲男子源頭不明的男子於信德中心工作。據了解，該名男子為中聯辦員工，其報住的北角住址亦被指屬中聯辦持有的物業。衞生防護中心傳染病處主任張竹君上周五（30日）在記者會上表示，該名患者於新年後未曾到過內地，一直在港，惟當晚澄清指患者是內地入境獲豁免檢疫人士，入境後曾接受的檢測呈陰性，詳情即看：【下一頁】

張竹君今日（1日）再交代指，該名當局主要留意患者潛伏期的外遊記錄，患者當時向當局交代指，他於2月至今都沒有外遊，惟當記者提問患者是不是內地入境獲豁免檢疫人士時，當局在查證後發現他於9月底至10月6日曾到深圳工幹，並利用豁免人士返港。

至於被問到來往本港及內地的政策有沒有需要暫緩，她則指出，男患者在潛伏期間沒有外遊，加上他於10月9日的檢測結果是陰性，相信在本地感染的機會較大。

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記者：郭詩詩