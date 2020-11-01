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【新冠肺炎】26歲港女初步確診曾到梅窩Staycation　張竹君：2名男親友均染疫已屬爆發

社會 17:07 2020/11/01

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本港暫時有約10宗初步確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，今日再增一宗感染源頭不明個案，同日亦錄得不多於10宗初步確診個案。當中包括一名26歲文職女子初步確診，曾與7名朋友上月底到梅窩銀礦灣海景渡假樂園，當中有一名26歲男友人亦已有症狀；另曾與女病人家庭聚會的一名15歲男親友亦初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到今日錄得少於10宗初步確診，包括一名26歲女子於黃竹坑香葉道一間小型公司擔任文職工作，居於大埔圍頭村，日常由家人接載上下班，惟上月25日至27日曾與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園，分3間房留宿，期間曾於酒店燒烤，亦有於梅窩一間茶餐廳食午餐。

曾與該名女病人一同到銀礦灣海景渡假樂園留宿的26歲男友人昨日(30日)亦已出現喉嚨痕症狀，需送院檢測，亦屬初步確診個案；該男友人居大埔廣福邨，防護中心追蹤當時，男病人正於粉嶺下輋路家人居所與不足10人「打邊爐」。

另外與初步確診女病人同住圍頭村一名15歲男親友亦初步確診，10月27日曾與女病人聚會傾談，10月31日曾與家人拜山，同日出現流鼻水症狀，被送到急症室，亦初步確診。

他就讀於基督教香港信義會心誠中學，10月30日曾回校，校內活動未曾脫下口罩，「就算去士多買支奶飲，都是自己一個，沒有人在旁」；放學後曾與朋友進餐，10月29日曾與10多名朋友於聯和墟打籃球。當局要已向校方全校派樽及停校14日。

張竹君形容是次個案群組已屬「爆發」，就有指有線電視一名男工程人員初步確診，亦或屬群組個案之一；又稱難斷言是次是否屬首宗staycation群組，建議於酒店活動時盡量與本來的緊密接觸者一起，避免與陌生人接觸。詳情請見【下一頁

有線電視證實工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，感染後未曾到公司上班，惟名同事包括一名兼職記者需檢疫隔離。詳情請見【下一頁

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

衞生防護中心 張竹君 酒店 疫情 傳染病 新冠肺炎疫情

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