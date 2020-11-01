港大4成課程收生成績下降　理學院推科研專才課程4年可獲學士碩士雙學位

▲ 港大本學年約4成課程收生分數下降。（資料圖片）

香港大學今年的本科入學資訊日改於網上舉行，港大透露本學年因文憑試考生人數減少，約4成課程收生分數下降，料來年收生分數相若。港大亦公布明年將開辦4年制「科研專才啟導課程」，畢業生可同時獲頒理學士及研究碩士雙學位。

港大昨日（10月31日）舉行網上入學資訊日，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，比較去年收生成績中位數，本學年有約4成課程收生分數下降，主要涉及文學院、理學院及社會科學院等、學額較多的大類收生課程，跌幅為1至2分。他認為在考生人數減少下，收生成績下降屬正常現象，形容今年取錄的新生質素，跟往年相差不大。

至於港大取錄的非本地生人數未受疫情影響，嚴志堅更指，港大在過往一年首度取錄到加納及以色列等地的學生，證明經過大學推廣，讓不少國家的精英留意到港大。

嚴志堅亦宣布，港大理學院將於新學年開辦4年制的科研專才啟導課程，畢業生可同時獲頒理學士和研究碩士雙學位，提供7個精研主修，預計招收最多20人。港大醫學院亦將推出5年制的「菁英領袖培育課程」，畢業生可同時獲護理學學士，以及護理學碩士或研究碩士學位，並可銜接修讀港大內外全科醫學課程，上述兩個課程均會透過聯招收生。

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責任編輯：馮琪雅