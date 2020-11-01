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5.8內會風波後　立會秘書處報警多少次？誰最高危？

政治 17:30 2020/11/01

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5月18日內會開會即爆衝突。（資料圖片）

7名民主派人士今晨被捕，涉於今年5月8日立法會內務委員會選舉主席期間，違反《立法會(權力及特權)條例》「藐視罪」和「干預立法會人員罪」。其實，立法會秘書處連同5月8日的內會風波，至少報警5次。詳情如下：

●5月8日：立法會內務委員會選舉主席，民主派不滿主席候選人李慧琼主持會議，走到主席台前抗議，並與建制派指罵。

郭偉強拉扯陳志全衣領。

期間，陳志全被工聯會郭偉強拉扯，事後對郭偉強提私人檢控。而尹兆堅事後則稱，被員何君堯、黃定撞到心口，需要送院治理。

●5月18日：保險界陳健波獲指派主持內會主席選舉，多名民主派議員走到主席台前抗議，與保安發生推撞，有保安及議員受傷，秘書處報警處理。

5月18日內會開會即爆衝突。（資料圖片）

●5月28日：立法會大會審議《國歌條例草案》，許智峯在會議廳內擲臭彈，時任議員陳凱欣稱不適送院，秘書處報警處理，消防及警方到場調查。

5月28日許智峯擲臭彈後，有消防到場調查。（資料圖片）

●6月4日：立法會大會審議《國歌條例草案》，陳志全、朱凱廸在議事廳內投擲臭水，被代主席李慧琼驅逐離場，秘書處報警處理。

●10月15日：發展事務委員會選舉主席，許智峯疑從投票箱中抽出選票，秘書處報警。

在第六屆立法會（2016年10月至今）中，立法會秘書處曾多次報警，警方亦非首次以違反《立法會(權力及特權)條例》，拘捕立法會議員。

去年11月9日，警方拘捕朱凱廸、陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒7人，涉在去年5月11日，審議逃犯條例的法案委員會會議上，妨礙會議進行。案件至今已提堂3次，將於明年2月11日再提堂。

撰文 : 傅流螢

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