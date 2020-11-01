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【踩過界II】75歲雪妮宣布息影　從影逾半世紀：我退出了

娛樂 18:18 2020/11/01

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從影58年雪妮決定退休。

TVB新劇《踩過界II》今日（11月1日）在將軍澳電視城舉行記招，王浩信、蔡思貝、張振朗及張曦雯等出席外，有份參演《踩過界II》、已約滿離巢的資深演員雪妮亦回來宣傳。

現年75歲的雪妮表示，已在今年2月正式約滿TVB，具演員道德的她有感就算已完成劇集的演出，但仍要盡演員本份為劇集宣傳，所以回來出席今日《踩過界II》記招，表示這是「好頭好尾」。

雪妮稱，她不只是約滿TVB，也同時退休息影，謙稱自己年紀大，擔心忘記對白影響拍攝進度，又怕半夜拍劇勞累，稱身體健康較重要所以決定退休，並說：「我退出了，都是年輕人的世界，我們這些老人應該退後。」

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雪妮約滿仍回TVB幫忙宣傳《踩過界II》。（東星圖片）

60年代粵語武俠片俠女

雪妮為香港著名的粵語電影演員，年幼時因為家貧，很早便在片場打滾賺取外快。在1962年，當時只約17歲的雪妮，被仙鶴港聯影業公司相中簽約，由此正式出道。

早年，她參與多套武俠粵語片演出，奠定粵語片的首席武打女星地位，代表作有《雪花神劍》、《天劍絕刀》以及《女黑俠木蘭花》等。

雪妮今日在《踩過界II》活動上表示退休。

復出加入TVB

1969年，雪妮與著名武術指導唐佳結婚，在24歲事業如日方中之時急流勇退專心家庭，她與唐佳亦是圈中有名的模範夫妻。

雪妮和丈夫育有兩子，待孩子長大後，雪妮復出回歸娛樂圈，在1997年與TVB簽約，演出包括《天地豪情》、《創世紀》、《絕代商驕》、《On Call 36小時》、《舌劍上的公堂》等。於2013年，雪妮獲TVB頒發「傑出演員大獎」。

雪妮有份參演而仍未播出的TVB劇，除《踩過界II》外尚有《唐人街》、《大步走》、和《食腦喪B》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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