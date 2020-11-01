  • 24°C
香港時間 : 20201101日 (日) 18:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中三男學生初步確診　心誠中學明起停課兩天其後改網課至11月14日

社會 18:05 2020/11/01

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

基督教香港信義會心誠中學今（1日）透過校網發出家長通告公布暫停面授安排。（校網截圖）

粉嶺基督教香港信義會心誠中學一名15歲中三男學生今日（1日）初步確診，學校今午向家長發通告，公布將於明日（2日）起一連兩日停課，周三（4日）起至下周六（14日）全校改以網課形式上課，所有師生可於明日回校取樣本瓶進行檢測。

學校通告指出，該名中三學生於昨日（10月31日）出現病徵，現正接受治療，衞生防護中心正聯絡該學生的緊密接觸者，並進行相關防疫措施。

通告續指，學校已進行全面徹底消毒，為確保安全，學校將會於周一及周二（2至3日）停課，11月4至14日全校均以網課形式上課，並按原定時間表進行。

校方指，衞生防護中心亦有提供檢測樣本瓶，予該校學生及員工進行檢驗，所有學生或代領的家長，以及學校員工，可於明天早上8時至下午6時回校領取樣本瓶，並於周二或周三交回學校。校方指檢測非強制性，家長可自行選擇是否進行檢測，並呼籲所有學生參與檢測，以確保全校安全。

校方亦提醒家長留意學生及家人的健康情況，如有病徵，應盡快求醫，亦可致電學校或衞生防護中心熱線電話（2125 1111或2125 1122）查詢。

該名中三男學生為今日新增確診26歲女子的親戚，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上指，該名學生曾於上周五（10月30日）回校，上周四（10月29日）曾與10多名朋友於聯和墟打籃球，詳情即睇【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【新冠肺炎】本港新增7宗確診個案　包括1宗本地源頭不明個案為42歲女士
今日 16:31
【新冠肺炎】本港新增7宗確診個案　包括1宗本地源頭不明個案為42歲女士
【新冠肺炎】有初步陽性個案曾到Staycation　張竹君：到酒店時應避免與陌生人接觸
今日 17:10
【新冠肺炎】有初步陽性個案曾到Staycation　張竹君：到酒店時應避免與陌生人接觸
【新冠肺炎】26歲港女初步確診曾到梅窩Staycation　張竹君：2名男親友均染疫已屬爆發
今日 17:07
【新冠肺炎】26歲港女初步確診曾到梅窩Staycation　張竹君：2名男親友均染疫已屬爆發
基督教香港信義會心誠中學 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【富二代】韓團EXO舊將上月喪父即狂揈230億遺產　黃子韜晒名錶名袋坐私人飛機炫富
16:59 2020/10/29
【富二代】韓團EXO舊將上月喪父即狂揈230億遺產　黃子韜晒名錶名袋坐私人飛機炫富
【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】
15:45 2020/10/31
【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
10:56 2020/10/30
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶