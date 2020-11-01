【新冠肺炎】中三男學生初步確診　心誠中學明起停課兩天其後改網課至11月14日

▲ 基督教香港信義會心誠中學今（1日）透過校網發出家長通告公布暫停面授安排。（校網截圖）

粉嶺基督教香港信義會心誠中學一名15歲中三男學生今日（1日）初步確診，學校今午向家長發通告，公布將於明日（2日）起一連兩日停課，周三（4日）起至下周六（14日）全校改以網課形式上課，所有師生可於明日回校取樣本瓶進行檢測。

學校通告指出，該名中三學生於昨日（10月31日）出現病徵，現正接受治療，衞生防護中心正聯絡該學生的緊密接觸者，並進行相關防疫措施。

通告續指，學校已進行全面徹底消毒，為確保安全，學校將會於周一及周二（2至3日）停課，11月4至14日全校均以網課形式上課，並按原定時間表進行。

校方指，衞生防護中心亦有提供檢測樣本瓶，予該校學生及員工進行檢驗，所有學生或代領的家長，以及學校員工，可於明天早上8時至下午6時回校領取樣本瓶，並於周二或周三交回學校。校方指檢測非強制性，家長可自行選擇是否進行檢測，並呼籲所有學生參與檢測，以確保全校安全。

校方亦提醒家長留意學生及家人的健康情況，如有病徵，應盡快求醫，亦可致電學校或衞生防護中心熱線電話（2125 1111或2125 1122）查詢。

該名中三男學生為今日新增確診26歲女子的親戚，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上指，該名學生曾於上周五（10月30日）回校，上周四（10月29日）曾與10多名朋友於聯和墟打籃球，詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅