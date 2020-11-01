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【疫情減壓】疫情下小孩也覺身心疲累 心理學家媽媽分享4大減壓法

親子 18:08 2020/11/01

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疫情不知不覺已有8個月，孩子們也停學了數個月。整天在家，網上學習大人及小孩也覺得身心疲累。這半年因為受疫情影響，求助的兒童個案有明顯上升，常見的問題大概有這兩類：

1. 學習困難

小孩天天困在家，過多的精力沒處發洩，而且要專注在螢光幕數小時，中間的休息時間及活動時間有限，超越兒童正常的專注力水平，家長在家中更易觀察到孩子學習時分心的情況；另外也發現孩子於抄寫時出現困難，所以現在急於求診。

2. 適應障礙

對於生活及學習相關的轉變，部份孩子感到適應困難，出現行為及情緒上的改變，例如睡覺質素下降、發惡夢、肚痛、頭痛、心情不好、發脾氣等等。有幼稚園求助個案，出現固執的行為，不讓父母棄置任何垃圾；有小學生害怕疫情，不准許父母上班，生怕他們有患病風險。

若孩子出現以上的情況，我們可以做什麼呢？

1. 開學後觀察情況，看看適應後有沒有改善，再與老師商量；

2. 建立固定的時間表，讓孩子覺得生活受控；

3. 疫情受控，可逐步回復正常的社交及家庭活動，例如戶外活動；

4. 建立全家每星期運動兩次的習慣，運動既有助抗疫，也可有助改善情緒及減壓。

最近秋風送爽，正正就是家庭戶外活動的黃金時間。我和子女到了昂坪360，先坐水晶纜車，再到昂坪市集參加360 FILA Sports Fest 遊戲，簡單的遊戲，輕易獲獎，大家也開開心心地過了一天。

撰文 : 鄒凱詩 註冊臨床心理學家

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