【卵巢早衰】OL生果當飯食或加速卵巢衰退難受孕 　中醫拆解女性最佳受孕期

在香港，大約每6對夫婦便有1對要面對不孕不育的煩惱。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今次邀請了浸大中醫副教授張春玲，從中醫角度講解如何提高受孕的機會。

鼓勵女性在28歲進行生育

對於現今夫婦不孕不育的成因，張醫師指出臨床上最為普遍的兩個原因，分別是由遲婚高齡所致的卵巢功能減退，以及高度的精神壓力。

從中醫角度而言，以7歲為一個年齡段來劃分評估女性的身體變化規律。28歲是女性一生中身體最壯盛的時候，中醫亦鼓勵女性在此時完成一個生育的任務。女性的身體會於35歲開始走下坡，這與現代西醫界定35歲以上即為「高齡產婦」是吻合的。而香港女性普遍遲婚晚育，不可避免要面對卵巢功能開始減退的自然規律。

其次是精神的高度緊張，張醫師發現很多準備懷孕的夫婦，本身帶着一個高度的壓力來處理生育的事情。他們不少認為在月經乾淨後避免同房，「要先儲着」，待排卵期開始時才密集「做功課」。

但其實從醫學角度而言，月經乾淨後禁欲的時間太長，會令精子活力下降，死精及畸形精子的比例亦會增多。而到排卵期密集地行房時，其實有活力的精子亦很難在那麼短的時間內製造出來，所以這是一個很不科學的安排。

月經乾淨後3天可行房

張醫師指，中醫很講究一個順其自然的概念，所以我們會強調質量比數量重要。她建議最好在月經乾淨後3天就可以有正常的夫妻生活，大約保持3至5天恆常地有一次夫妻生活，這樣自然會有一次遇上那個容易受孕的區間。其實有1至2次高質量的夫妻生活已經可以提高受孕的機率。

隨着年齡漸長，女性卵巢功能亦會有所減退，張醫師表示當中的徵兆包括月經量變少及月經週期的改變。此外，女性可能會覺得自己的精力有所下降，甚至皮膚會變得乾燥、陰道乾澀，性欲減退等，這些都是卵巢功能開始減退的症狀。

對此，張醫師強調對卵巢保養最重要的是充足睡眠，因為捱夜最傷肝，而肝是整個人生殖功能的主管，它只能透過休息去保養。休息的開始時段最好能安排在晚上的10時至翌日凌晨3時這段時間，一旦肝得到充分休息，卵巢就得到一個很大的呵護。

而在飲食上，張醫師指出要避免進食一些寒涼生冷的食物，除了凍飲外，大部份偏寒性的生果最好少吃。至於綠茶如香片、壽眉、水仙等，一般家庭中會喜歡煲的涼茶及涼的湯水都要避免，因此女性過了35歲再吃太多這些偏寒性的食物，身體不容易把寒氣排出，當這些寒氣在消化系統堆積時，一定會影響到卵巢。

保養卵巢的忌吃食物：

水果：香蕉、雪梨、西瓜

綠茶：香片、壽眉、水仙

涼茶：龜苓膏、二十四味、羅漢果、菊花茶、雪梨水、五花茶、夏枯草、蔗水、椰青等

涼的湯水：西洋菜湯、老黃瓜湯、青紅蘿蔔湯、菜乾湯、冬瓜湯等

記者：鄺嫻