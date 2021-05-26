【受孕機率】3類體質女性較難懷孕　中醫：準備懷孕靚太切忌戒食米飯

現代女性愈來愈遲婚，當女性年過35歲，身體機能便會開始走向下坡，懷孕機率也愈來愈低。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今次邀請到浸大中醫臨床副教授張春玲，從中醫角度講解如何提高受孕的機會。

3類女士需先進行調理

張春玲醫師指出，臨床上觀察到有3類女士受孕的機會相對偏低，分別是月經失調的女性、曾有不良妊娠史的女士及身體平時偏於虛弱的女士，她建議這3類女士須先進行身體調理再試孕。至於調理的週期通常以至少3個月為宜，大約3個月的時間即所謂「百日更新」，身體期間會有一個量變到質變的轉機。

張春玲醫師又提到，在不孕不育的女士中有不少人的體質都於寒濕，甚至有「宮寒」的問題，這其實與現代社會冷氣太多的大環境有關。很多女士在冷氣環境中，會很注重上半身的保暖，但下半身則有所忽略，往往只穿短裙、短褲。其實下半身的寒氣是能夠侵襲子宮，因此下半身的保暖亦十分重要。

要驅走子宮的寒氣，張春玲醫師建議在陽光下的戶外活動是最直接驅走寒氣的方法，但不用因此去暴曬至大汗淋漓，因為中醫認為「血汗同源」，出太多汗的情況等如流血，這亦會在無形中造成血虛的狀態，而血虛對卵巢保養亦是一個阻礙的因素。

須以米飯作主食

除了「宮寒」問題外，張春玲醫師又指出女士在進補時必須補對方向。因為不少女士體質本身偏寒濕，如再進食坊間常見的花膠、燕窩、海參、鮑魚等滋陰類補品，或令體內寒濕困住，讓寒濕更難清除，最終於事無補，得不償失。

要提高自己的懷孕機率，張春玲醫師提醒女士除了別吃太寒涼的食物外，很重要的是必須要有米飯作主食，強調「一定要有米氣」。因為米屬於種子的類，種子具有生發的能量，它可以為人體帶來生命力的能量，所以如果準備試孕的女性更加要好好保證米飯作為主食的攝入。

對於有女士容易感到疲倦及頭暈腰酸，張春玲醫師則推薦一款桑寄生蓮子雞蛋茶可作補身之用。由於這配方非常平和，基本上大部人的體質都適合，大一周吃兩至三次，女士甚至在懷孕後食用都有安胎的作用。

另外，如有女士覺得身體比較困重、排便偏於粘滯，她亦建議這類女士可嘗試用紅豆和黑豆焗水飲，以綠芯的黑豆以凍滾水把紅豆黑豆洗乾淨後，倒進保溫杯中以熱水焗30分鐘就可以飲用。



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記者：鄺嫻