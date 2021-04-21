【安胎宜忌】清胎毒並非人人適合　中醫拆解準媽媽懷胎10月宜忌

每個孩子都是天賜的禮物，不少媽媽懷孕後都希望養好胎，生個健康嬰兒。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今次邀請了浸大中醫副教授張春玲，分享準媽媽在懷孕期間需注意的安胎宜忌。

中醫「逐月養胎」法

對於進補的時機，張春玲醫師指，在懷孕初期約12周內，孕婦會開始出現噁心反胃、食欲不振等妊娠反應，這時孕婦的飲食方向應投其所好，隨自己心意選擇喜歡的食物，只要不過度刺激即可。

3個月後孕婦的胃口會開始好轉，張春玲醫師表示這時孕婦可不妨多吃，但最重要的是飲食必須均衡，每一餐最好有齊米飯、主食、蔬菜及肉類。對於一些容易肚痾的孕婦，一懷孕就急不及待去喝一些媽媽奶粉，結果導致肚痾惡化，張春玲醫師對此強調，如果一樣食物並非適合自己，其實是補不了身。

至於有關中醫「逐月養胎」的說法，張春玲醫師介紹指，這其實出自北齊名醫徐之才。他提倡孕婦在懷孕的首一兩個月以養肝膽為主，孕婦這時儘量早睡別捱夜，飲食上就多吃麵食等麥類食物去養肝。

而在懷孕4至5個月期間，張春玲醫師指是胎兒生長發育最快的時期。孕婦這時可在飲食上儘量豐富點，但並不建議吃得過飽及過補，避免造成積滯的狀態。同時避免過於勞累，多注意休息，保持心平氣和。

至懷孕第6至7個月，張春玲醫師建議孕婦可適當地進行一些戶外活動，多曬太陽。同時由於這時胎兒已經很大，孕婦容易有便秘情況出現，所以她們在飲食上亦要多吃一點富含纖維的食物，以幫助大便的通暢。

而懷孕第9至10月的階段，這時整個胎兒已發育成熟，張春玲醫師建議孕婦要保持一個放鬆平和的心態去迎接胎兒。

清胎毒非必須

對於不少孕婦希望透過清胎毒，讓嬰兒出生後的皮膚可以漂亮一點，張春玲醫師就指出並非每位孕婦都必須清胎毒，惟有當胎毒是由孕婦的內熱所造成才有需要清，孕婦的內熱狀態一般表現為起紅疹、便秘尿黃、口乾口苦、口氣很大、舌紅苔黃等。

張春玲醫師又推薦一款白蓮鬚煲雞蛋的食療去清胎毒。當中，每一次以大約3錢的白蓮鬚與雞蛋及凍水一起煲，當雞蛋熟透時就拿起剝殼，然後再放回繼續煲，整個過程大約煲45分鐘，完成後孕婦需喝下湯汁，並吃下雞蛋。

張春玲醫師指，這款食療可從孕婦懷孕32周起開始食用，每周服用一次。如部份孕婦的內熱症狀並不明顯，則可改以較清潤的方式，如吃些芝麻糊、腐竹糖水、木瓜雪耳等，亦可紓緩內熱的問題。

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記者：鄺嫻