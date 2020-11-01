民主派斥政府雙重標準　巧立名目打壓議會抗爭聲音

▲ 民主派批評政府雙重標準。（梁偉榮攝）

7名民主派人士分別於今晨被捕，民主派傍晚開記者會，批評政府巧立名目，以莫須有罪名，打壓議會抗爭聲音，又指當日亦有建制派議員在主席台附近叫囂、舉紙牌，甚至打人，質疑港府持「雙重標準」，只針對民主派。

民建聯葛珮帆則在社交平台指，沒人有特權，使用暴力去擾亂議會運作。

民主派會議召集人胡志偉表示，當局巧立名目，以刑事罪控告民主派人士，是為了達到震懾效果，讓大家慎言，不要衝擊，認為此舉與立法會主席梁君彥的說法一脈相承，議員表達意見可能違反港區國安法。他強調，接受延任時，已清楚政治風險和打壓會變本加厲，但仍會無畏無懼，為民發聲。

民主黨尹兆堅指，當時建制派同站在主席台附近，質疑檢控只是針對民主派，又提及當日被議員何君堯和黃定光批踭，認為現時是「傷者變被告，原告變被告」。民主黨黃碧雲認為，當日很多建制派議員，未有在主持呼籲下返回座位，而她當日只是播放影片，未有任何肢體碰撞，質疑今次是政治檢控。

工黨張超雄則稱，當日他只在主席台旁批評主持，又質疑警方入屋廣泛搜查的必要，擔心警方清晨緊急入屋，會把其女兒嚇到。工黨主席郭永健就批評，警方是「為虎作倀」。

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記者：林曉君