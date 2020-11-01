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天文台料「艾莎尼」將增強為颱風進入本港500公里範圍　周五或有機會「打風」

社會 22:41 2020/11/01

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按天文台預測，本周後期或有機會打風。（資料圖片）

雖然已進入11月，但本港仍有機會打風。天文台預測，颱風「天鵝」未來兩日會在南海中南部橫過，而熱帶風暴艾莎尼更有機會在本周後期增強為颱風，進入本港800公里範圍內。

天文台指，強颱風天鵝已減弱為颱風，在下午9時，天鵝集結在馬尼拉之西南約110公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海中南部，移向越南中部。

天文台預測未來數日天鵝路徑。（天文台截圖）

而熱帶風暴艾莎尼現時集結在馬尼拉之東北偏東約1150公里，預料向西北移動，時速約20公里，橫過西北太平洋。按照天文台預測路徑，艾莎尼會在本周後期增強為颱風，進入本港800公里範圍內，而據社交網站專頁「MET WARN 天氣預警」，艾莎尼更進入500公里範圍內。天文台指，屆時艾莎尼中心附近最高持續風速或達至少每小時120公里，但強調艾莎尼橫過菲律賓以東海域，隨後路徑及強度存在變數。

天文台預測未來數日艾沙尼路徑。（天文台截圖）

天文台預測，本港今晚及明日天晴，明早市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩偏東風，明日漸轉吹偏北風。隨後數天大致天晴及乾燥。本週中期風勢較大。

未來9日天氣預測。（天文台截圖）

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記者：徐紹軒

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