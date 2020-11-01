【新冠肺炎】馬頭角羈留中心待遣返內地女染疫　6名被羈留人士及6名入境處人員須檢疫

▲ 入境處表示，與染疫女子同處一個羈留室的6名被羈留人士及6名執勤人員均被列為密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。（資料圖片）

本港今日（1日）新增7宗新冠肺炎確診個案，包括1宗源頭不明本地感染個案，涉及1名42歲正待遣返中國籍女子。入境處晚上回覆表示，該名女子於上周五（10月30日）被送入馬頭角羈留中心，與她同處一個羈留室接受隔離的6名被羈留人士檢測結果均呈陰性，連同6名在該中心執勤的入境處人員，同被列為密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

入境處表示，警方於上周五（10月30日）將一名因違反入境條例而被捕的中國籍人士，送往駐青山灣入境事務中心的遣解審理組進行訊問等程序，其後於同日被隨即送往馬頭角羈留中心。該名被捕人士與另外6名新進入中心的被羈留人士，獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試。翌日（10月31日）晚上，該名被捕人士確診新冠肺炎，並已即時送往醫院接受治療；其他6名與確診者同處一個羈留室接受隔離的被羈留人士，檢測結果則呈陰性。

處方續指，按衞生防護中心指示，上述被羈留人士以及6名在中心執勤的入境處人員，均被列為該確診者的密切接觸者，並已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。處方稱會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，安排中心內所有被羈留人士及相關入境處人員進行病毒測試，入境處亦已完成全面清潔及消毒相關羈留室。

因應疫情最新發展，入境處已加強中心的感染預防控制工作，包括定時徹底清潔及消毒所有羈留設施。中心人員在執行職務時必須佩戴口罩；中心每天會量度所有被羈留人士的體溫，若被羈留人士出現發燒徵狀，中心人員會立即安排他們轉往公立醫院接受醫療檢驗及進一步治療。中心會不時檢討及更新已採取的防疫措施，以防止傳染病的傳播，繼續為所有被羈留人士和中心人員提供安全的環境。

另外，警方較早前表示該名內地女子於上周三（28日）一次警方行動中因沒有合法居留權被捕，23名警員曾與其接觸，其中4人被列為密切接觸者須接受隔離檢疫，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅