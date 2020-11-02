【秦煌入院】秦煌受傷住院今進行手術　《踩過界II》蔡思貝：非常憂心

▲ 秦煌昨日（11月1日）跌倒受傷。

演老頑童周伯通深入民心的72歲資深演員秦煌，昨日（11月1日）本擬在TVB電視城出席《踩過界II》記者會，可是中午在電視城時突然暈倒在門口，更需要4名保安人員扶上輪椅。秦煌當時表示心臟不舒服，其後送往醫院，現需留醫並在今天進行手術。

昨日秦煌在電視城跌倒時撞傷右手，並由保安即場為他包紮，敬業的秦煌還想繼續參與宣傳，但最後終由救護車送往醫院檢驗。

秦煌當時接受訪問表示膊頭有點痛，因他沒食早餐，故一時感暈眩，相信沒大礙。

▲ 秦煌昨送入院表示心不舒服。（東星圖片）

【秦煌入院】72歲秦煌突然暈倒 疑心臟不適急召救護車入送院

後來秦煌在晚上再向傳媒報告病況，他指在醫院照了X光，因膊頭骨裂，須留院兩至三日，並要在今日（11月6日）接受手術。

秦煌又指當時電視城門口有點斜，他一時失去平衡，因倒地時想用手撐住，故無傷膊頭骨，雖然沒其他大礙，但醫生不讓他離開，要觀察數天。

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《踩過界II》跟蔡思貝演父女

另外，在《踩過界II》演秦煌女兒的蔡思貝，知道劇中父親受傷，感到十分擔心。

思貝稱：「我們在劇中做父女，劇外也建立了深厚感情，知道他出事，非常憂心。」她又指因劇中有相似受傷情節，當她昨日在監製口中知道秦煌跌倒，一時也不知是否講劇情，後知道對方真的入院，完成工作後便會作慰問。

▲ 蔡思貝和張振朗受訪，對秦煌入院感憂心。（東星圖片）

演「周伯通」一角而深入民心的秦煌，在2008年曾在長洲乘船時時，醉酒失足墮海，頭部撞向木樁重傷昏迷，因有肺積水一度情況嚴重，幸留院7日後康復出院。

近年，他為了健康已盡量少飲酒並減肥，並活躍在幕前演出。

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