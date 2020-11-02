【番茄長芽】放室溫數星期番茄裡長出豆芽　網民感噁心：第一眼以為長滿蟲

▲ 有網民發現番茄內長出豆芽。

番茄是平日常用的食材之一，營養價值豐富，而且容易烹調。不過，原來番茄放得太久，種子會發芽，有台灣網民近日分享，買了番茄後放於室溫，直至近日切開才發現裡面已長出「豆芽菜」的條狀物。有專家指，番茄發芽沒有毒，但可影響食用口感。

有台灣網民日前在facebook群組「我愛全聯-好物老實說」發文，她在數星期前買了數個番茄，但一直不夠紅，於是放在常溫下，沒有收進雪櫃冷藏，番茄的外表顏色沒有變化。

▲ 事主把番茄放在室溫數星期，結果果肉內長出芽來。（facebook圖片）

直至近日，她心血來潮打番茄切開，卻驚見果肉部分長出無數條一絲絲看似「豆芽菜」的條狀物，令她非常驚訝。

帖文引起不少網民熱論，有人表示「第一眼以為長滿蟲」、「好噁心」、「拿去種就不用買番茄」、「埋在土裡應該會長出來」。有網民勸告事主不要食用，擔心會有毒素。另有網民亦分享，切開木瓜時也發現中間長出多條芽菜狀的物體。

▲ 有網民分享，自己亦曾試過切開木瓜，發現已經長芽。（facebook圖片）

專家：無毒可食用

事實上，番茄發芽是常見現象，山東省農科院蔬菜所王崇啟曾表示，這是番茄內種子的「胎萌現象」，屬正常情況。當番茄成熟後，如不及時採摘或食用，在合適的濕度和溫度條件下，種子就會發芽。

許多葫蘆科植物如南瓜、西瓜等都可能產生這種現象。番茄裡的芽和馬鈴薯發芽不同，馬鈴薯的芽是真正的芽，而種子胎萌體現了生長的其他出口，也就是將來的根。發芽的番茄無毒，對身體無害，可以食用。不過，如果「胎萌現象」太厲害，就可能會影響口感。

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責任編輯：王明芳