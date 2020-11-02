【明星扮靚】65歲米雪憑Fit爆身材令日本人留意　凍齡美貌獲日媒封為「港版宮崎美子」

▲ 65歲米雪憑Fit爆身材凍齡美貌，獲日媒封為「港版宮崎美子」。

米雪揚威日本！現年61歲的日本女星宮崎美子為慶祝入行40周年，推出泳裝寫真月曆，外貌身材保養得非常好的她廣獲讚賞，同時日本媒體點名我們香港的凍齡美魔女代表米雪，把現年65歲的米雪與宮崎美子作對比，而米雪絕對不輸蝕。

米雪姐透露全靠一個生活習慣，讓她保持健康的身材及美貌。

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日本女星宮崎美子為慶祝入行40周年，出名保養得宜的她決定推出性感泳裝寫真回饋粉絲，年屆61歲的她不論美貌還是身材都比實際年輕至少年輕25歲而獲得大讚，同時亦因她的大膽舉動而在日本引起熱烈討論。

同時日媒中提起了香港的凍齡「美魔女」代表米雪，比宮崎美子還要年長四歲的她，更被日媒封為「港版宮崎美子」，過去一年米雪經常在社交網站分享她的運動、行山照，大曬Fit爆鋼條身材。

她接受媒體訪問時表示自己不是為了炫耀，只想向對齡的朋友作出鼓勵，又透露她自去年起，靠每日做運動來維持健美體態。

米雪除靠近年改變一個生活習慣，保持運動之外，她一直以來都在飲食和保養方面下功夫，即靠三方面去凍齡：

1.多運動

米雪在過去一年經常分享她運行山運動照，她透露原來自去年起她便開始了每日運動的習慣，不時見她與「行山發燒友」發哥周潤發一起行山，米雪更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。

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2.多喝補身湯水

米雪經常飲用養顏湯水，當中以補充骨膠原的湯水為主，因為動物骨頭可提供大量礦物質和骨膠原，有助皮膚修復。另外，米雪多攝取抗氧化食物，例如蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗氧化劑和抗衰老，達至凍齡效果。

飲食方面為了增肌，米雪會多吃高蛋白質食物，如雞肉、蛋和牛奶，平時又會以蒸番薯、烚蛋、南瓜、粟米等作早餐。

3.勤保養

經常戶外活動的米雪非常著動防曬，從她跑步的照片可見，米雪每次到戶外都會做足防曬準備，因為常接觸紫外線會加速皮膚老化，加速皺紋的形成。不用工作的日子，米雪多以淡妝甚至素顏外出，減輕皮膚的負擔，給予皮膚足夠的休息時間。

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