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【減價開倉】Reebok網上商店限時激減　399元純白Pump Fury潮人必搶【內附連結】

休閒消費 11:06 2020/11/02

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Pump Fury球鞋原價$1,299、減至$399。（圖片品牌提供）

近日有傳運動服巨頭adidas會將旗下的Reebok出售，交易最快於明年3月完成，雖然集團未有回應，但似乎出售Reebok已成事實。不過，作為消費者的我們，品牌賣給呷個集團都問題都不大，最要緊的是日後產品仍然漂亮。而由即日起至14日，Reebok的香港官網舉行開倉清貨，低至3折，大家沒有不入貨的理由。

這一次Reedok網上開倉，由即日起至11月14日，當中分為數個主題，包括Classic Day、Running Day、Training Day和Women Day 4 項，例如Classic Day由即日起至明天、而11月4日至6日就是Running Day，如此類推，大家可按自己鍾情的產品項目和主題登入網站內搶購。

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當中要留意的是品牌最著名的Pump Fury鞋款作出史無前例大特價，例如白色Pump Fury由$1,299、減至$399、其他Pump Fury版本$599都有交易，可視為最搶手的貨品。

此外，另一稱為Les Mills系列亦是品牌得意之作，Les Mills是供經常去健身室參與body combat和body attack課堂人士穿著的專業服裝，今次亦作出大特惠，優惠價百多元一套運動組合，沒有不買的理由。

此外，亦有提供羽絨褸和厚身風衣發售，連帽羽絨拉鏈外套只售$400多元起，買來準備迎接冬天穿著就最好不過。

Classic Day：即日起至3/11

Running Day：4/11-6/11

Training Day：7/11-9/11

Women's Day：12/11-14/11

記者：何偉雄

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