【新冠肺炎】消息：本港新增6宗確診個案　3宗與梅窩Staycation相關

▲ 消息指，本港今日（2日）新增6宗確診個案。

消息指，本港今日（2日）新增6宗確診個案，其中3宗屬輸入個案，其餘3宗是梅窩銀礦灣海景渡假樂園及相關群組，另外亦有一宗初步確診個案與該群組相關，衞生防護中心下午不會設疫情記者會。

本港昨日（1日）新增7宗個案，包括6宗輸入個案及1宗本地個案，其本地個案涉及一名42歲女士，為源頭不明個案，詳情即看：【下一頁】

昨日亦新增多宗初步確診，包括一名26歲女子，她在重陽長假期間，與7名友人到梅窩銀礦灣海景渡假樂園留宿3日2夜後翌日發病，屬源頭不明個案，其兩名親友疑染疫，詳情即看：【下一頁】

有線電視證實工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，感染後未曾到公司上班，惟他的同事包括一名兼職記者需檢疫隔離。詳情請見：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙